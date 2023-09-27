"Цена соответствует рынку РФ" - В МАРТ рассказали, как будут регулировать стоимость сахара нового урожая в Беларуси

Опубликовано: 27.09.2023 13:19 , Обновлено: 27.09.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) пообещало белорусам "стабильные цены" на сахар. По словам главы ведомства Алексея Богданова, проблем с этой продукцией в стране "не ожидается" благодаря хорошему урожаю сахарной свеклы и её "высокой сахаристости" в этом году. Он также рассказал, как власти планируют регулировать цены на сахар до конца года.

По словам Богданова, сегодня спрос на сахар в Беларуси “умеренный”, и никакого ажиотажа ведомство не наблюдает.

“Средняя цена на сахар на рынке сложилась достаточно стабильная - в районе 2,59 белорусских рублей, и соответствует рынку России”, - процитировало главу МАРТ госагентство БелТА.

Дальнейшее госрегулирование, по словам Богданова, будет осуществляться по тем же принципам, что в прошлом году: регулятором выступает государственный концерн “Белгоспищепром”, в состав которого входят четыре крупнейших белорусских сахарных завода.

Глава МАРТ также обратил внимание на то, что цены на сахар в Беларуси не поднимались с апреля прошлого года и остается “стабильной уже почти полтора года”.

[info_b] По данным Национального статистического комитета, в 2022 году из продовольственных товаров именно сахар-песок в годовом выражении подорожал больше всего. Тогда цена на него выросла на 50,17%. Согласно данным Белстата, в мае этого года средняя цена за килограмм сахара в Беларуси составляла 2,57 рубля, в мае прошлого года — 2,53 рубля, а в мае 2021 года — 1,71 рубля.[/info_b]

Напомним, ранее о высокой урожайности сахарной свеклы в 2023 году заявил глава концерна “Белгоспищепром” Олег Жидков. Он заявил, что продовольственный рынок по сахару сейчас «стабилен» и «будет обеспечен более чем на 100%» по итогам сбора урожая сахарной свеклы, при этом цена на продукт останется практически неизменной.

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Между тем, летом председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков заявил о «нестабильности» мирового рынка сахара, а ситуацию в Беларуси с производством этого продукта назвал «уникальной».

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