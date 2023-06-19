Хватит ли сахара белорусам в 2023 году? В Белгоспищепроме рассказали о "нестабильном мировом рынке"

Опубликовано: 19.06.2023 08:47 , Обновлено: 19.06.2023

Председатель концерна "Белгоспищепром" Олег Жидков заявил о "нестабильности" мирового рынка сахара, а ситуацию в Беларуси с производством этого продукта назвал "уникальной". Хватит ли белорусам сахара и ждать ли его резкого подорожания в 2023 году? Рассказали в "Белгоспищепроме".

На “нестабильную” ситуацию на мировом рынке сахар, по словам Жидкова, указывает статистика за последние два год - цены на этот продукт постоянно растут, причём скачкообразно.

В то же время Беларусь, по мнению главы “Белгоспищепрома”, “уникальна тем, что полностью обеспечивает себя сахаром” за счет производства сахара и сахарной свеклы “в достаточном количестве”. Более того, как рассказал в эфире гостелеканала СТВ Жидков, в 2022 году производство сахара в Беларуси удалось насрастить за счёт увеличения посевов сахарной свеклы.

“Без ценовых потрясений” и “в достаточном объёме”

“Это позволило создать оптимальный запас этого ресурса, чтобы население без ценовых потрясений могло спокойно рассчитывать, что наши полки будут с сахаром в достаточном объеме”, - заявил Олег Жидков.

По его словам, это также позволило “создать экспортный потенциал” по сахару, который в этом году, по оценкам “Белгоспищепрома”, будет не меньше прошлогоднего.

“Тогда было собрано 4,2 млн т, из которых мы смогли получить более 580 тыс. т сахара. К слову, для того, чтобы внутренний рынок был полностью удовлетворен спросом, нам необходимо около 480 тыс. т”, - пояснил руководитель госконцерна и заверил, что белорусы “могут не волноваться” по поводу наличия сахара на полках магазинов.

[info_b]По данным Национального статистического комитета, в 2022 году из продовольственных товаров именно сахар-песок в годовом выражении подорожал больше всего. Цена на него выросла на 50,17%.

Сейчас рост цен на сахар “затормозился”, однако, впереди белорусов ждёт сезон заготовок, когда спрос на сахар традиционно возрастает, а следом за ним могут вырасти и цены.

Согласно данным Белстата, в мае этого года средняя цена за килограмм сахара в Беларуси составляла 2,57 рубля, в мае прошлого года - 2,53 рубля, а в мае 2021 года - 1,71 рубля. [/info_b]