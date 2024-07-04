Как спасти картошку от колорадских жуков с помощью их самих? Эксперт рассказал о своём проверенном способе

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Опубликовано: 04.07.2024 09:57 , Обновлено: 04.07.2024

Опытный агроном Пётр Ломонос поделился в TikТok белорусского производителя средств защиты растений Procvetok своим способом избавления от колорадского жука. По словам эксперта, вредитель начинает "бежать в панике" от средства, которое можно приготовить буквально из ничего.

“Колорадские жуки в панике разбегутся, если опрыскаете картофель этим удивительным средством! Не знаю как и на каком уровне это передаётся, но жуки буквально на глазах начинают уползать с участка и не возвращаются”, - заверил эксперт в видеоролике.

По словам агронома, всё что потребуется для приготовления средства от колорадского жука это вода и… колорадские жуки.

Вооружитесь пустым ведром и соберите в него жуков и их личинок с картофеля. Приготовьте теплую воду из расчета 1 л примерно на пригоршню жуков.

Теперь раздавите жуков в ведре подходящим предметом и залейте нужным количеством воды. Дайте настояться час, после чего процедите, залейте в распылитель и тщательно опрыскайте свои посадки картофеля.

Ранее Telegraf.news писал о том, что садовод-эксперт Дмитрий Кастрицкий рассказал в блоге белорусского производителя средств защиты растений Procvetok в TikТok, как определить проблему огурцов по типу пожелтения листвы и что делать, чтобы сохранить урожай.

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