C 15% до 10%. Белорусский банк изменил комиссию за выдачу налички в обменниках

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Опубликовано: 06.07.2023 13:23 , Обновлено: 06.07.2023

В пресс-службе «БНБ-Банк» 6 июля сообщили, что внесли изменения в сборник платы (вознаграждений) для физлиц.

С 10 июля поменяется размер комиссии за выдачу наличных в пунктах обмена валют и кассах БНБ-Банка – с 15% до 10% от суммы операции:

по карточкам Visa, Mastercard, выпущенным иными банками РБ;

по карточкам Visa, Mastercard, МИР, выпущенными банками-нерезидентами.

10% от суммы или по 30 рублей. Белорусские банки установили новые комиссии. За что?

Кроме того, в банке сообщили, что с 4 августа снизится стоимость выпуска дополнительной карточки в рамках продукта “Цифровая карта 1-2-3” для резидентов, комиссия составит 9,9 рубля.

Напомним, ранее Телеграф писал, что белорусские банки изменили правила приема валюты в обменниках:

Белорусские банки изменили правила приема валюты в обменниках. Что нового?