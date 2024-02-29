«Будут неплохие результаты» - Глава Нацбанка пообещал белорусам ценовую и финансовую стабильность в 2024 году

Опубликовано: 29.02.2024 11:02 , Обновлено: 29.02.2024

Председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур предсказал "неплохие результаты" в экономике страны по итогам 2024 года и пообещал белорусам ценовую и финансовую стабильность.

В интервью газете “Рэспублiка” глава Нацбанка озвучилдве ключевые задачи и цели на 2024 год, которые планирует реализовать финансовый регулятор:

Ценовая стабильность, которая выражается главным образом в показателях инфляции. Финансовая стабильность, то есть бесперебойная работа и развитие платежной системы, финансовых услуг, доступных физлицам и корпоративному сектору.

По словам Каллаура, в 2023 году Нацбанку совместно с правительством удалось обеспечить выполнение обеих этих целей.

“Никаких сомнений нет, что и в этом году будут тоже неплохие результаты. Во всяком случае оценки Нацбанка свидетельствуют об этом”, - заявил глава финансового регулятора.

Для того, чтобы обеспечить ценовую и финансовую стабильность и в этом году, по словам Каллаура, в Беларуси реализуют “концепцию повышения доверия к национальной валюте”, максимально расширяя использование белорусского рубля всеми участниками экономических отношений и повышая его долю в структуре банковских кредитов и депозитов.

В обозримом будущем Каллаур пообещал перейти “к инфляционному таргетированию”, но для этого, по его словам, нужно добиться того, чтобы “валютная составляющая в финансовой системе не превышала 30%”. Он также прокомментировал решение белорусских властей внедрить цифровой рубль, который глава Нацбанка назвал “ещё одним инструментом для развития платежной инфраструктуры и формирования коммерческими банками многочисленных новых финансовых средств”.

“Качество оказываемых услуг при этом будет повышаться, а их стоимость снижаться, что является благом и для населения, и для корпоративного сектора. Компетенции для инновационного развития у нас в стране есть”, - заверил Каллаур.

Ранее Телеграф сообщил о февральском отчёте исследовательского центра BEROC, авторы которого заявили, что экономика Беларуси в начале 2024 года достигла “потолка экстенсивного роста”, и предрекли стране “сохранение стагнационной динамики” в ближайшие несколько месяцев.

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