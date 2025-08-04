БТК предупредил о техработах в сети Evika. Когда белорусы не смогут зарядить электрички?

Опубликовано: 04.08.2025 15:48 , Обновлено: 04.08.2025

Компания "Белтелеком" (БТК) 4 августа предупредила своих клиентов о плановых технических работах, намеченных на ближайшие дни, из-за которых некоторое время не будут работать заправочные станции сети Evika. Узнали, когда именно владельцы электромобилей не смогут воспользоваться зарядкой.

Технические работы в сети ЭЗС Evika запланированы в ночь на вторник, 5 августа. Зарядки будут недоступны с 4:00 до 6:00, а доступ к сервису пообещали восстановить “по мере завершения работ”.

В пресс-службе компании пояснили, что сессии зарядки, начатые до начала техработ, будут продолжены без изменений по завершении техработ, а вот запустить новую зарядную сессию в этот промежуток времени будет невозможно.

В компании также подчеркнули, принеся клиентам извинения за возможные неудобства, что техработы направлены на “повышение стабильности и качества предоставляемых услуг”.

Теперь не самая дешёвая. Сеть Evika решила поднять цены на зарядку электромобилей

Ранее Telegraf.news рассказал, что с 1 марта 2025 года БТК повысил тарифы на зарядку электромобилей на своих станциях Evika для физических и юридических лиц, а в 1 августа о повышении заявила уже другая сеть зарядных станций - «Маланка».

Malanka подняла цены на подзарядку авто с 1 августа. На сколько?