БПЦ предупредил белорусов о перебоях в работе карт. Когда возможны проблемы со снятием денег?

Опубликовано: 12.09.2024 20:30 , Обновлено: 12.09.2024

Банковский процессинговый центр (БПЦ) сообщил, что на 15 сентября запланированы технологические работы "на каналах связи и каналообразующем оборудовании" между центром и Банковско-финансовой телесетью. Из-за этого возможны перебои в работе карт некоторых банков.

Сами техработы собрались проводить с 00:00 до 06:00 в воскресенье, 15 сентября. Однако “кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек” ожидаются с 03:00 до 04:30 . В частности, могут возникнуть:

проблемы с безналичным расчетом в торговых точках, сервисах, в том числе на устройствах самообслуживания,

со снятием денег в банкоматах,

с обслуживанием в пунктах выдачи наличных.

Однако это касается держателей карточек тех банков, которые подключены к аппаратно-программному комплексу БПЦ:

Беларусбанк,

Белагропромбанк,

БТА Банк,

Паритетбанк,

БСБ Банк,

Банк Решение,

Цептер Банк,

Белинвестбанк,

Сбер Банк.

Ранее Telegraf.news сообщал, что минчанка захотела положить на свою карту наличные, для этого нашла в торговом центре банкомат своего банка. Сделала все, как обычно: карта, PIN-код, внесение денег. Однако средства на счет так и не пришли, а попали к другому человеку. В банке ответили, почему так вышло.

Минчанка положила через банкомат 150 рублей — деньги зачислили на другой счет. Как так вышло?

Также мы писали, что белорус пожаловался на то, что в банкомате Белинвестбанка не смог положить деньги на счет. По словам мужчины, аппарат отказывался принимать купюры номиналом 100 рублей. Как оказалось, дело в годе выпуска банкнот.

Один из банков предупредил о купюрах, которые не принимают в банкоматах Беларуси. Посмотрите, есть ли они у вас