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БПЦ предупредил белорусов о перебоях в работе карт. Когда возможны проблемы со снятием денег?

БПЦ предупредил белорусов о перебоях в работе карт. Когда возможны проблемы со снятием денег?
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Банковский процессинговый центр (БПЦ) сообщил, что на 15 сентября запланированы технологические работы "на каналах связи и каналообразующем оборудовании" между центром и Банковско-финансовой телесетью. Из-за этого возможны перебои в работе карт некоторых банков.

Сами техработы собрались проводить с 00:00 до 06:00 в воскресенье, 15 сентября. Однако “кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек” ожидаются с 03:00 до 04:30 . В частности, могут возникнуть:

  • проблемы с безналичным расчетом в торговых точках, сервисах, в том числе на устройствах самообслуживания,
  • со снятием денег в банкоматах,
  • с обслуживанием в пунктах выдачи наличных.

Однако это касается держателей карточек тех банков, которые подключены к аппаратно-программному комплексу БПЦ:

  • Беларусбанк,
  • Белагропромбанк,
  • БТА Банк,
  • Паритетбанк,
  • БСБ Банк,
  • Банк Решение,
  • Цептер Банк,
  • Белинвестбанк,
  • Сбер Банк.

Ранее Telegraf.news сообщал, что минчанка захотела положить на свою карту наличные, для этого нашла в торговом центре банкомат своего банка. Сделала все, как обычно: карта, PIN-код, внесение денег. Однако средства на счет так и не пришли, а попали к другому человеку. В банке ответили, почему так вышло.

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Также мы писали, что белорус пожаловался на то, что в банкомате Белинвестбанка не смог положить деньги на счет. По словам мужчины, аппарат отказывался принимать купюры номиналом 100 рублей. Как оказалось, дело в годе выпуска банкнот.

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