БПЦ предупредил белорусов о перебоях в работе карт. Когда возможны проблемы со снятием денег?
Банковский процессинговый центр (БПЦ) сообщил, что на 15 сентября запланированы технологические работы "на каналах связи и каналообразующем оборудовании" между центром и Банковско-финансовой телесетью. Из-за этого возможны перебои в работе карт некоторых банков.
Сами техработы собрались проводить с 00:00 до 06:00 в воскресенье, 15 сентября. Однако “кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек” ожидаются с 03:00 до 04:30 . В частности, могут возникнуть:
- проблемы с безналичным расчетом в торговых точках, сервисах, в том числе на устройствах самообслуживания,
- со снятием денег в банкоматах,
- с обслуживанием в пунктах выдачи наличных.
Однако это касается держателей карточек тех банков, которые подключены к аппаратно-программному комплексу БПЦ:
- Беларусбанк,
- Белагропромбанк,
- БТА Банк,
- Паритетбанк,
- БСБ Банк,
- Банк Решение,
- Цептер Банк,
- Белинвестбанк,
- Сбер Банк.
Ранее Telegraf.news сообщал, что минчанка захотела положить на свою карту наличные, для этого нашла в торговом центре банкомат своего банка. Сделала все, как обычно: карта, PIN-код, внесение денег. Однако средства на счет так и не пришли, а попали к другому человеку. В банке ответили, почему так вышло.
Минчанка положила через банкомат 150 рублей — деньги зачислили на другой счет. Как так вышло?
Также мы писали, что белорус пожаловался на то, что в банкомате Белинвестбанка не смог положить деньги на счет. По словам мужчины, аппарат отказывался принимать купюры номиналом 100 рублей. Как оказалось, дело в годе выпуска банкнот.
Один из банков предупредил о купюрах, которые не принимают в банкоматах Беларуси. Посмотрите, есть ли они у вас