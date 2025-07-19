ЕС ввёл санкции против восьми белорусских предприятий

Опубликовано: 19.07.2025 14:29 , Обновлено: 19.07.2025

Европейский союз расширил санкционные списки, добавив в них восемь белорусских компаний, связанных, по их предположению, с военно-промышленным комплексом. Решение принял Совет ЕС 18 июля. 19 июля оно опубликовано в Официальном журнале Европейского союза.

Согласно опубликованному документу, в санкционный список включены следующие предприятия:

Государственное внешнеторговое унитарное предприятие « Белвнешпромсервис »; Научно-производственное ООО « ОКБ ТСП »; ООО « КБ Беспилотные вертолёты »; ОАО « Завод „Легмаш“ »; Научно-технический центр « ЛЭМТ » БелОМО; ООО « Лазерные приборы и технологии »; ОАО « ВИСТАН »; ООО « Рухсервомотор ».

ЕС объяснил включение этих компаний в свой список связями с военно-промышленным комплексом Беларуси. По их предположению, они участвуют в разработке и производстве вооружений, военных технологий и оптических прицелов. Также эти компании, как посчитали власти ЕС, поставляют компоненты для российских танков.

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Банковские транзакции

Как отметила «Экономическая газета», анонсированный ранее в некоторых источниках «полный запрет транзакций» с белорусскими банками коснулся только тех банков, которые уже были отключены от системы SWIFT.

[info_b]Это «Белинвестбанк», «Белагропромбанк», «Банк „Дабрабыт“» и Банк развития.[/info_b]

Кроме того, запрет распространяется и на «определённые белорусские кредитные организации и их белорусские дочерние компании», которые уже находятся под санкциями. При этом в решении предусмотрены исключения для функционирования дипломатических представительств, а также для сделок, связанных с выводом инвестиций или сворачиванием бизнеса в Беларуси, сообщил источник.

Как ответили в Беларуси?

Официальной реакции белорусской стороны на новый пакет санкций на данный момент пока нет.

Но ранее официальные представители Беларуси неоднократно и последовательно осуждали введение односторонних ограничительных мер. В частности, в мае этого года на заседании Генассамблеи ООН заместитель Постоянного представителя Беларуси Павел Евсеенко озвучил призыв к «полному, безоговорочному и необратимому прекращению», как он сказал, «преступной практики использования односторонних принудительных мер».

Тогда белорусский дипломат заявил, что такие меры затрагивают всех жителей стран, в отношении которых они вводятся, и в несоразмерно большей степени — уязвимые слои населения.

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