Бойцов внутренних войск начали привлекать к сельхозработам на Могилёвщине

Опубликовано: 27.07.2025 11:54 , Обновлено: 27.07.2025

Личный состав внутренних войск МВД начали привлекать к сельскохозяйственным работам. В частности, сейчас некоторые из них помогают с уборочной кампанией на полях Могилевщины в ОАО "Александрийское".

Как пояснил заместитель директора по идеологической и кадровой работе Андрей Гудыно, помощь белорусским аграрием с кадрами в разгар уборочной кампании правоохранительные органы оказали при поддержке заместителя министра внутренних дел, командующего внутренними войсками генерал-майору Николая Карпенкова. Бойцы внутренних войск, по словам Гудыно, “показывают хорошие результаты”. Их отличительными чертами представитель сельхозпредприятия назвал “добросовестное отношение к труду” и “высокую заинтересованность в результате”.

Старший прапорщик Александр Волков из войсковой части 6713 пояснил, что военнослужащие в настоящее время помогают с уборкой зерновых, в том числе, работают в полях на комбайнах, а также осуществляют ремонт и обслуживание техники, вносят органические удобрения в почву. По окончании этих работ планируется, что бойцы внутренних войск также окажут помощь с посевом озимых.

“На этой земле борются за урожай парни из войсковых частей 5448, 3310, 6713, 7434, 5526 и 5525. Они относятся к делу с полной самоотдачей и каждое утро рвутся в бой, чтобы внести свою лепту в обеспечение продовольственной безопасности страны”, - процитировал Волкова официальный Telegram-канал внутренних войск МВД Беларуси.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что на селекторном совещании 18 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от аграриев “нестандартной организации труда”, чтобы вовремя убрать зерновые с учётом непростых погодных условий 2025 года. В числе прочего глава государства, как и в прошлом году, потребовал привлекать к уборочной кампании городских жителей с опытом работы комбайнером или помощником комбайнера.

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