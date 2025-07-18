"Закручивай на всю катушку" - Лукашенко поручил милиции разобраться с одной проблемой "на местах"
Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от милиции разобраться с одной проблемой на предприятиях сельского хозяйства. Своё поручение глава государства озвучил 18 июля во время селекторного совещания по вопросам уборочной кампании, на которой присутствовал и министр внутренних дел Иван Кубраков.
Как сообщили в Администрации Президента (АП), на совещании в числе прочих был поднят вопрос трудовой и технологической дисциплины, которую Лукашенко назвал “залогом успеха” уборочной кампании.
Заслушивая доклад руководителей правоохранительных органов, глава государства заявил, что “хорошо осведомлен о ситуации на местах и без привлечения милиции”.
“Что только можно, то и воруют. Пресечь надо железным образом, - потребовал он от правоохранителей, уточнив - Закручивайте по линии милиции, да и других правоохранительных органов, на всю катушку”.
Ещё одним вопросом, за который, по мнению Лукашенко, “надо уже не только уши, но и голову отрывать” - это вопрос обеспеченности сельхозпредприятий механизаторами, которым зачастую приходится работать и на кормоуборочных, и на зерноуборочных комбайнах. Для решения этой проблемы на время уборочной Президент ещё в прошлом году требовал привлекать городских жителей с опытом работы комбайнером или помощником комбайнера.
“С ними надо было договориться и привлечь их, мобилизовать их, говоря военным языком, на уборку урожая”, - отметил Лукашенко.
Ранее Telegraf.news рассказал, что на этом совещании также озвучили, сколько зерновых планируют собрать в этом году белорусские аграрии. Чтобы выполнить показатель и вовремя убрать зерновые с учётом непростых погодных условий, глава государства потребовал от них “нестандартной организации труда”.
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