"Закручивай на всю катушку" - Лукашенко поручил милиции разобраться с одной проблемой "на местах"

Опубликовано: 18.07.2025 14:16 , Обновлено: 18.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от милиции разобраться с одной проблемой на предприятиях сельского хозяйства. Своё поручение глава государства озвучил 18 июля во время селекторного совещания по вопросам уборочной кампании, на которой присутствовал и министр внутренних дел Иван Кубраков.

Как сообщили в Администрации Президента (АП), на совещании в числе прочих был поднят вопрос трудовой и технологической дисциплины, которую Лукашенко назвал “залогом успеха” уборочной кампании.

Заслушивая доклад руководителей правоохранительных органов, глава государства заявил, что “хорошо осведомлен о ситуации на местах и без привлечения милиции”.

“Что только можно, то и воруют. Пресечь надо железным образом, - потребовал он от правоохранителей, уточнив - Закручивайте по линии милиции, да и других правоохранительных органов, на всю катушку”.

Ещё одним вопросом, за который, по мнению Лукашенко, “надо уже не только уши, но и голову отрывать” - это вопрос обеспеченности сельхозпредприятий механизаторами, которым зачастую приходится работать и на кормоуборочных, и на зерноуборочных комбайнах. Для решения этой проблемы на время уборочной Президент ещё в прошлом году требовал привлекать городских жителей с опытом работы комбайнером или помощником комбайнера.

“С ними надо было договориться и привлечь их, мобилизовать их, говоря военным языком, на уборку урожая”, - отметил Лукашенко.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на этом совещании также озвучили, сколько зерновых планируют собрать в этом году белорусские аграрии. Чтобы выполнить показатель и вовремя убрать зерновые с учётом непростых погодных условий, глава государства потребовал от них “нестандартной организации труда”.

Лукашенко назвал план по урожаю на 2025 год и потребовал «нестандартной организации труда»