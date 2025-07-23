В сети появилось меню белорусских комбайнеров. Что привозят прямо на поле?

🎥 Видео

Опубликовано: 23.07.2025 09:00 , Обновлено: 23.07.2025

В Телеграм-канале исполкома Гомельской области показали меню, которым кормят комбайнеров во время уборки урожая прямоту поле. В TikTok также нашлись видео с блюдами, которые предлагают участникам "битвы за урожай".

Так чиновники Гомельской области похвалились, что комбайнерам одного из агропредприятий привозят рассольник, компот с булочкой, салат и кашу с котлетами.

В администрации области не уточнили, идёт ли речь только об обеде, или в рацион входят ещё завтраки и ужины (водители техники во время уборки урожая работают в поле с самого утра и до позднего вечера).





















“В меню аграриев Кормянщины: суп пшённый с курицей, на второе рис с котлетой и подлива, а ещё ароматный вишнёвый компот, хлеб и батон”, - рассказали о другом наборе блюд в Гомельском облисполкоме.

Там заверили, что меню меняется каждый день, но “в каждом районе подвоз горячих обедов на поля - обязательное правило”.

А районная газета “Добрушский край” показала на видео, чем кормят работников прямо в поле у них в регионе.