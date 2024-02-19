В ЕАБР объяснили, почему в Беларуси начала расти инфляция в январе

Опубликовано: 19.02.2024 10:18 , Обновлено: 19.02.2024

Аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР) в понедельник, 19 февраля, прокомментировали динамику роста цен в Беларуси в январе 2024 года. Они объяснили, что повлияло на инфляцию в стране в том месяце и дали свой прогноз на ближайшее время.

Согласно официальным данным, инфляция в Беларусь в январе 2024 года составила 5,9% (относительно января 2023 года), тогда как в декабре 2023 года она была чуть ниже - 5,8% (относительно декабря 2022 года). Цены в январе продолжили расти как на продовольственные товары (инфляция составила 6,9% по сравнению с 6,8% месяцем ранее), так и на непродовольственные товары (3,1% в январе по сравнению с 2,9% месяцем ранее). Замедлился в январе только рост цен на услуги: по итогам января цены по сравнению с ценами годичной давности подросли на 7,5%, тогда как в декабре этот показатель составлял 8,1%.

“Высокий внутренний спрос и повышенная инфляция в Российской Федерации - ключевом торговом партнере являются основными факторами ускорения темпа роста цен”, - объяснили причины этой инфляционной тенденции в ЕАБР.

В своём обзоре за 16 февраля специалисты также обратили внимание на “разворот в динамике цен”, который, по их словам, обусловлен “усилением ценового давления” со стороны трёх ключевых факторов:

внутреннего спроса,

рынка труда,

инфляции в России.

При этом специалисты подчеркнули, что сдерживать потребительские цены белорусским властям, как и в предыдущие месяцы, удается благодаря сохранению ценового регулирования. По их прогнозам, в 2024 году экономика страны “продолжит расти быстрее, чем последние 10 лет”, а важнейшим фактором этого роста будет именно потребительский спрос.

Напомним, в начале января аналитики ЕАБР предупредили белорусов о сохраняющемся “инфляционном давлении” в 2024 году. Тогда эксперты объяснили причины роста цен и дали свой прогноз, на сколько вырастут цены в 2024 году и каким будет курс доллара.

ЕАБР предупредил белорусов о “давлении” в 2024 году. Какой рост цен и курс доллара спрогнозировали?