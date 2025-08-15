Белоруска показала в TikTok цены на школьные блузки. Подписчики подсказали, почему так и где дешевле

🎥 Видео

Опубликовано: 15.08.2025 08:43 , Обновлено: 15.08.2025

В TikTok появилось видео, где белоруска показывает цены на школьную одежду в одном из минских магазинов. Ролик вызвал активные споры о стоимости подготовки к новому учебному году.

В видео автор показала женскую блузку белого цвета 48 размера от белорусского бренда Panda, цена на которую составляет 153 рубля. На кадрах видно и другую модель рубашки, которая стоит дороже — 182 рубля.

Судя по всему, ценники не акционные. Вероятно, скидка предоставляется на кассе или распродажи нет.

Часть комментаторов согласилась с тем, что цены высокие. Один из них иронично поинтересовался: «Это в российских рублях?»

Сама автор видео в комментариях написала, что «по пути домой на Ozon заказала» одежду.

Другие пользователи заявили, что эта марка одежды всегда была дорогой — «и 10 лет назад, и сейчас». И всегда, мол, можно найти более доступные варианты.

В качестве альтернативы комментаторы предложили поискать одежду в крупных сетевых магазинах, на маркетплейсах или на рынке «Ждановичи», где, по их словам, цены на рубашки начинаются от 22–35 рублей.

«А зачем вы смотрите дорогой бренд Panda? И ещё видео снимаете, что цены на школьную одежду огромные. Есть намного дешевле и лучше. И всем доступные», — написал один из пользователей.

Ранее государственное объединение «Столичная торговля и услуги» представило свои расчёты стоимости полного набора для школьника.

По их оценке, полностью собрать ученика младших классов в школу обойдётся в сумму от 336 до 1129 рублей .

Подготовка старшеклассника, согласно подсчётам, будет стоить дороже: от 414 до 1386 рублей . Там уточнили, что в эту стоимость входят не только одежда и обувь, но и канцелярские принадлежности с рюкзаком.

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Конкретно блузка для девочки, по наблюдениям «Столичной торговли и услуг», обойдётся в 20-119 рублей .

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