БФФПП и ниже штрафы. В Минэкономики решили на карточках объяснить, почему белорусским ИП надо стать МСП

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Опубликовано: 24.05.2024 15:48 , Обновлено: 24.05.2024

В Министерстве экономики Беларуси решили помочь белорусским индивидуальным предпринимателям (ИП) разобраться в особенностях закона о реформе предпринимательской деятельности, из-за которого многим придётся изменить свой юридический статус с 1 октября 2024 года. Индивидуальных предпринимателей призвали масштабировать свой бизнес, пообещав тем, кто перейдёт в разряд МСП, "дополнительные стимулы" в виде более низких штрафов за нарушения и возможности воспользоваться БФФПП. Попыталась разобраться, что кроется за этими аббревиатурами.

Для начала отметим, что под аббревиатурой МСП Минэкономики подразумевает субъектов малого и среднего предпринимательства - индивидуальных предпринимателей, микроорганизации и малые организации. Для них в новом законе предусмотрены дополнительные стимул, которыми смогут воспользоваться в том числе те ИП, которые решат не закрывать свой бизнес, а сменить статус на юридическое лицо.

Для наглядности в Минэкономики представили инфографику в виде карточек, на которых расписали, на какие инструменты финансовой и нефинансовой поддержки смогут рассчитывать субъекты МСП.

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В числе первых - возможность обратиться в Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) за государственной помощью, льготными кредитами в белорусских банках и грантами и субсидиями исполкомов на возмещение части затрат на ведение бизнеса, а также снижение штрафных санкций за административные нарушения для компаний с численностью сотрудников до 50 человек. В числе вторых - возможность обращаться в центры поддержки предпринимательства и инкубаторы малого предпринимательства.

Ведомство также попыталось наглядно представить на карточках проект перечня разрешённых видов деятельности. Однако, разобраться в нём без общегосударственного классификатора по видам экономической деятельности невозможно, поскольку Минэкономики указало лишь коды разрешённых видов деятельности.

Минэкономики озвучило перечень работ, которыми предложили разрешить заниматься белорусским ИП

Подробнее о том, кто из белорусских ИП может оказаться вне закона, если правительство одобрит предложенный перечень видов деятельности, разрешённых для ИП, Telegraf.news рассказывал раньше. Напомним, общественное обсуждение проектов перечней разрешенных видов деятельности для ИП, ремесленников и самозанятых завершается уже завтра, 25 мая.

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