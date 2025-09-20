БелЖД заменила ещё один Stadler на локомотив с вагонами

Опубликовано: 20.09.2025 08:05 , Обновлено: 22.09.2025

В Белорусской железной дороге (БелЖД) сообщили, что в связи с поломкой поезда Stadler, который ездил по маршруту №737/738 Минск – Барановичи-Полесские – Брест, его сняли с рейсов.

На замену поезду бизнес-класса пустили поезд на локомотивной тяге с прицепными вагонами. В БелЖД также предупредили, что новый поезд будет ездить с “отклонением от своего расписания”.

Обновлено БелЖД объявила о возвращении Stadler на один из маршрутов

На какой период будет ходить замена и когда вернётся в строй после ремонта современный поезд, в БелЖД не уточнили.

“Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, просит с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок”, - попросили в компании.

Раннее Telegraf.news писал, что в Белорусской железной дороге (БелЖД) пояснили, почему сняли с расписания маршруты городских электричек, где курсировали электропоезда производства швейцарской компании Stadler.

Там заявили, что отправили составы на ремонт. Сроки его окончания, в БелЖД не уточнили.

В БелЖД объяснили, почему сняли с городских линий электрички Stadler