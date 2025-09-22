БелЖД объявила о возвращении Stadler на один из маршрутов

Опубликовано: 22.09.2025 11:53 , Обновлено: 22.09.2025

Белорусская железная дорога (БелЖД) сообщила, что с 22 сентября на маршрут №737/738 Минск - Барановичи -Полесские - Брест вернулся "моторвагонный подвижный состав" (ЭПР).

Свое сообщение БелЖД сопроводила фотографией поезда (ЭПР) производства швейцарской компании Stadler.

Когда закончится объявленный ремонт ещё трёх поездов Stadler городских линий Минска, в компании не сообщили.

Ранее Telegraf.news писал, что в Белорусской железной дороге (БелЖД) сообщили, что в связи с поломкой поезда Stadler, который ездил по маршруту №737/738 Минск – Барановичи-Полесские – Брест, его сняли с рейсов.

На замену поезду бизнес-класса пустили поезд на локомотивной тяге с прицепными вагонами. В БелЖД также предупредили, что новый поезд будет ездить с “отклонением от своего расписания”.

БелЖД заменила ещё один Stadler на локомотив с вагонами