БелЖД сообщила об очередной поломке поезда

Опубликовано: 13.01.2026 12:58 , Обновлено: 13.01.2026

Белорусская железная дорога (БелЖД) 13 января сообщила об очередной поломке пассажирского поезда, из-за чего тот опоздал на 1 час 10 минут. В госкомпании не стали вдаваться в подробности, лишь указав на «технические причины».

Речь идёт о поезде №6661 Полоцк — Бигосово, отправлением из Полоцка в 9:46 и прибытием на станцию Бигосово в 11:23. Белорусская железная дорога пообещала, что примет «оперативные меры по сокращению времени задержки данного поезда», и извинилась за задержку.

Напомним, что в последнее время БелЖД стала чаще сообщать о задержках поездов. И если 9 января это было объяснимо погодой — в Беларусь пришёл снежный циклон «Улли», — то в другие дни речь шла о поломках.

Так, 7 января остановился поезд №51 Санкт-Петербург — Брест. А в конце октября 2025 года проблемы возникли у поезда №636 Брест — Минск. В середине октября Белорусская железная дорога сообщила о задержке поезда №302 «Адлер — Минск». Ещё ранее с городских линий сняли современные Stadler.

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Возможно, Белорусской железной дороге необходимо начать более активное обновление локомотивов и поездов. Ранее глава Белорусской железной дороги (БелЖД) Валерий Веренич после совещания во Дворце Независимости сообщил, что государственная транспортная компания попросила у государства не новые средства, а отсрочку по платежам за ранее взятые кредиты.

«Есть определённая сумма, которую надо отдать за 5 лет. Это для нас очень тяжелая финансовая нагрузка», — сказал он.

По словам главы БелЖД, президент поддержал предложения, что, в свою очередь, накладывает новые обязательства на коллектив Белорусской железной дороги.

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