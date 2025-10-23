В БелЖД объяснили, какую помощь попросили у государства — «Очень тяжёлая финансовая нагрузка»
Глава Белорусской железной дороги (БелЖД) Валерий Веренич после совещания во Дворце Независимости сообщил, что государственная транспортная компания попросила у государства не новые средства, а отсрочку по платежам за ранее взятые кредиты.
«Есть определенная сумма, которую надо отдать за 5 лет. Это для нас очень тяжелая финансовая нагрузка», — сказал он.
По словам главы БелЖД, президент поддержал предложения, что, в свою очередь, накладывает новые обязательства на коллектив Белорусской железной дороги.
«А направлений достаточное количество для того, чтобы получить в ближайшем будущем тот результат, который мы планируем и который мы закладывали в свои бизнес-планы», — заверил начальник БелЖД.
Ранее на совещании президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал, чтобы госкомпании не обращались в Администрацию президента за деньгами.
Обсуждая помощь БелЖД, он задался вопросом: «Не придете ли вы в этот кабинет с протянутой рукой, как у нас это бывает, через год, три, пять?».
«В очередной раз публично вас предупреждаю: прекратите ходить сюда за деньгами. Прекратите. Есть трудовые коллективы, есть компетенции. В данном случае есть поезда, автомобили, самолеты, вертолеты и прочее. Летайте и передвигайтесь!» — потребовал Александр Лукашенко от остальных чиновников.