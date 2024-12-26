БелЖД объявила новогодние скидки до 40% на десятки рейсов. Но есть нюанс

Опубликовано: 26.12.2024 20:29 , Обновлено: 26.12.2024

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) 26 декабря объявила новогодние скидки до 40% на билеты на поезда в Россию и обратно. Но квитки в вагоны СВ и купейные нужно купить за три часа до отправления состава и меньше.

Вот на какие поезда в какие дни распространяется акция:

№ 239 “Полоцк – Москва” - 27 декабря, № 2 “Минск – Москва” - 27 декабря, № 236 “Минск – Москва” - 28 декабря, № 2 “Минск – Москва” - 28 декабря, № 239 “Полоцк – Москва” - 28 декабря, № 236 “Брест – Москва” - 29 декабря, № 239 “Полоцк – Москва” - 29 декабря, № 2 “Минск – Москва” - 29 декабря, № 83 “Гомель – Санкт-Петербург” - 31 декабря, № 55 “Гомель – Москва” - 31 декабря, № 28 “Брест – Москва” - 31 декабря, № 2 “Минск – Москва” - 31 декабря, № 27 “Москва – Брест” - 31 декабря, № 55 “Москва – Гомель” - 31 декабря, № 1 “Москва – Минск” - 31 декабря, № 239 “Москва – Полоцк” - 31 декабря, № 239 “Полоцк – Москва” - 31 декабря, № 4 “Брест – Москва” - 31 декабря, № 51 “Санкт-Петербург – Брест/Минск” - 31 декабря, № 52 “Брест/Минск – Санкт-Петербург” - 1 января, № 83 “Гомель – Санкт-Петербург” - 1 января, № 55 “Гомель – Москва” - 1 января, № 260 “Минск – Санкт-Петербург” - 1 января, № 2 “Минск – Москва” - 1 января, № 239 “Полоцк – Москва” - 1 января, № 296 “Брест – Москва” - 1 января, № 1 “Москва – Минск” - 6 января, № 239 “Москва – Полоцк” - 6 января, № 235 “Москва – Брест” - 6 января, № 27 “Москва – Брест” - 6 января, № 237 “Москва – Брест” - 6 января, № 237 “Москва – Минск” - 7 января, № 235 “Москва – Минск” - 7 января, № 27 “Москва – Брест” - 7 января, № 83 “Санкт-Петербург – Гомель” - 7 января, № 49 “Санкт-Петербург – Минск” - 7 января, № 55 “Москва – Гомель” - 7 января, № 1 “Москва – Минск” - 7 января, № 83 “Санкт-Петербург – Гомель” - 8 января, № 295 “Москва – Брест” - 8 января, № 237 “Москва – Брест” - 8 января, № 49 “Санкт-Петербург – Минск” - 8 января, № 1 “Москва – Минск” - 8 января, № 27 “Москва – Брест” - 8 января, № 55 “Москва – Гомель” - 8 января, № 239 “Москва – Полоцк” - 8 января, № 51 “Санкт-Петербург – Брест” - 8 января, № 295 “Москва – Брест” - 8 января, № 237 “Москва – Минск” - 9 января, № 3 “Москва – Брест” - 9 января, № 83 “Санкт-Петербург – Гомель” - 9 января, № 239 “Москва – Полоцк” - 9 января, № 49 “Санкт-Петербург – Минск” - 9 января, № 1 “Москва – Минск” - 9 января, № 27 “Москва – Брест” - 9 января, № 51 “Санкт-Петербург – Брест” - 9 января, № 55 “Москва – Гомель” - 9 января.

Однако, как [link href=“https://www.rw.by/corporate/press_center/news_of_passengers/2024/12/bzhd-predostavlyaet-vozmozhnost-pokupki-biletov-so-skidkoy-do-40-novogodnyaya-skidka-deystvuet-na-po/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в пресс-центре БелЖД, скидок не будет, если вагон в том или ином поезде загружен на 45% и больше.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белорусская железная дорога” назначила в период новогодних и рождественских праздников 239 дополнительных поездов. Причем как внутри страны, так и за ее пределы. Узнали, куда именно.

БелЖД назначила 239 дополнительных поездов на праздники. Куда внутри Беларуси, а куда — за границу?

Также мы рассказывали, что с 15 декабря БелЖД ввела новый график движения поездов. В пресс-центре перевозчика рассказали об изменениях. Среди прочего пообещали ускорить три международных поезда.

БелЖД пообещала ускорить 3 международных поезда после 15 декабря