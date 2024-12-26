Telegraf.news
ru

БелЖД объявила новогодние скидки до 40% на десятки рейсов. Но есть нюанс

БелЖД объявила новогодние скидки до 40% на десятки рейсов. Но есть нюанс
Подпишитесь на Телеграф:

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) 26 декабря объявила новогодние скидки до 40% на билеты на поезда в Россию и обратно. Но квитки в вагоны СВ и купейные нужно купить за три часа до отправления состава и меньше.

Вот на какие поезда в какие дни распространяется акция:

  1. № 239 “Полоцк – Москва” - 27 декабря,
  2. № 2 “Минск – Москва” - 27 декабря,
  3. № 236 “Минск – Москва” - 28 декабря,
  4. № 2 “Минск – Москва” - 28 декабря,
  5. № 239 “Полоцк – Москва” - 28 декабря,
  6. № 236 “Брест – Москва” - 29 декабря,
  7. № 239 “Полоцк – Москва” - 29 декабря,
  8. № 2 “Минск – Москва” - 29 декабря,
  9. № 83 “Гомель – Санкт-Петербург” - 31 декабря,
  10. № 55 “Гомель – Москва” - 31 декабря,
  11. № 28 “Брест – Москва” - 31 декабря,
  12. № 2 “Минск – Москва” - 31 декабря,
  13. № 27 “Москва – Брест” - 31 декабря,
  14. № 55 “Москва – Гомель” - 31 декабря,
  15. № 1 “Москва – Минск” - 31 декабря,
  16. № 239 “Москва – Полоцк” - 31 декабря,
  17. № 239 “Полоцк – Москва” - 31 декабря,
  18. № 4 “Брест – Москва” - 31 декабря,
  19. № 51 “Санкт-Петербург – Брест/Минск” - 31 декабря,
  20. № 52 “Брест/Минск – Санкт-Петербург” - 1 января,
  21. № 83 “Гомель – Санкт-Петербург” - 1 января,
  22. № 55 “Гомель – Москва” - 1 января,
  23. № 260 “Минск – Санкт-Петербург” - 1 января,
  24. № 2 “Минск – Москва” - 1 января,
  25. № 239 “Полоцк – Москва” - 1 января,
  26. № 296 “Брест – Москва” - 1 января,
  27. № 1 “Москва – Минск” - 6 января,
  28. № 239 “Москва – Полоцк” - 6 января,
  29. № 235 “Москва – Брест” - 6 января,
  30. № 27 “Москва – Брест” - 6 января,
  31. № 237 “Москва – Брест” - 6 января,
  32. № 237 “Москва – Минск” - 7 января,
  33. № 235 “Москва – Минск” - 7 января,
  34. № 27 “Москва – Брест” - 7 января,
  35. № 83 “Санкт-Петербург – Гомель” - 7 января,
  36. № 49 “Санкт-Петербург – Минск” - 7 января,
  37. № 55 “Москва – Гомель” - 7 января,
  38. № 1 “Москва – Минск” - 7 января,
  39. № 83 “Санкт-Петербург – Гомель” - 8 января,
  40. № 295 “Москва – Брест” - 8 января,
  41. № 237 “Москва – Брест” - 8 января,
  42. № 49 “Санкт-Петербург – Минск” - 8 января,
  43. № 1 “Москва – Минск” - 8 января,
  44. № 27 “Москва – Брест” - 8 января,
  45. № 55 “Москва – Гомель” - 8 января,
  46. № 239 “Москва – Полоцк” - 8 января,
  47. № 51 “Санкт-Петербург – Брест” - 8 января,
  48. № 295 “Москва – Брест” - 8 января,
  49. № 237 “Москва – Минск” - 9 января,
  50. № 3 “Москва – Брест” - 9 января,
  51. № 83 “Санкт-Петербург – Гомель” - 9 января,
  52. № 239 “Москва – Полоцк” - 9 января,
  53. № 49 “Санкт-Петербург – Минск” - 9 января,
  54. № 1 “Москва – Минск” - 9 января,
  55. № 27 “Москва – Брест” - 9 января,
  56. № 51 “Санкт-Петербург – Брест” - 9 января,
  57. № 55 “Москва – Гомель” - 9 января.

Однако, как [link href=“https://www.rw.by/corporate/press_center/news_of_passengers/2024/12/bzhd-predostavlyaet-vozmozhnost-pokupki-biletov-so-skidkoy-do-40-novogodnyaya-skidka-deystvuet-na-po/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в пресс-центре БелЖД, скидок не будет, если вагон в том или ином поезде загружен на 45% и больше.

Ранее Telegraf.news писал, что “Белорусская железная дорога” назначила в период новогодних и рождественских праздников 239 дополнительных поездов. Причем как внутри страны, так и за ее пределы. Узнали, куда именно.

БелЖД назначила 239 дополнительных поездов на праздники. Куда внутри Беларуси, а куда — за границу?

Также мы рассказывали, что с 15 декабря БелЖД ввела новый график движения поездов. В пресс-центре перевозчика рассказали об изменениях. Среди прочего пообещали ускорить три международных поезда.

БелЖД пообещала ускорить 3 международных поезда после 15 декабря

Темы: