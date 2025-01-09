"Белтелеком" предложил белорусам "кредит" на Интернет. Как это работает?

Опубликовано: 09.01.2025 12:28 , Обновлено: 09.01.2025

Национальный оператор электросвязи «Белтелеком» запустил новую услугу под названием "Кредит доверия". Суть заключается в том, что теперь абоненты могут пользоваться Интернетом даже при отрицательном балансе (правда, в рамках установленного лимита). Если раньше для того, чтобы быть на связи, нужно было брать обещанный платёж, то теперь можно обойтись без него.

В компании объяснили, что своеобразный кредит ввели по “многочисленным пожеланиям” белорусов. Так, с 8 января при отсутствии денег на балансе и уходе в минус, можно подключить услугу и дальше пользоваться Интернетом. Правда, в “Белтелекоме” уточнили: максимальная сумма лимита — 80 рублей. То есть уйти в отрицательный баланс на 90, 100 и более рублей не получится.

“Блокировка услуг осуществляется при достижении баланса в минус 80 рублей. После пополнения счёта до положительного значения абоненты снова смогут пользоваться услугами связи без ограничений”, — объяснили в компании. Там добавили, что эта возможность не бесплатная: для её подключения нужно раскошелиться на 1 рубль в месяц.

[info_b]Напомним, если на лицевом счету закончились деньги и у вас нет возможности пополнить его прямо сейчас, можно воспользоваться сервисом “Обещанный платёж”. Его регистрация проводится через кабинет пользователя или в приложении «Мой Белтелеком». Если в течение 5 дней с момента заказа сервиса вы не подтвердите его реальной оплатой, сумма обещанного платежа спишется с лицевого счета либо увеличит задолженность.[/info_b]

Как подключить?

«Кредит доверия» доступен физическим лицам, которые являются абонентами услуг с авансовой формой оплаты, а именно:

доступ в сеть Интернет byfly на тарифных планах со скоростью 200 Мбит/с и выше;

«Видеоконтроль» на тарифах «Видеоконтроль Дом» и «Видеоконтроль Дом лайт»;

пакеты услуг на тарифных планах со скоростью передачи данных на приём 200 Мбит/с и более или на тарифных планах со скоростью передачи данных 100 Мбит/с с дополнительными услугами и сервисами (доступ к онлайн-кинотеатрам, «Видеоконтроль», «Умный дом»).

[info_b]Подключить «Кредит доверия» можно в сервисных центрах, кабинете пользователя или приложении «Мой Белтелеком». За более подробной информацией обращайтесь по номеру 123.[/info_b]

К слову, ранее “Белтелеком” предлагал подключить услугу, которая позволит “избежать неожиданности” и вовремя заметить, что денег на балансе стало не хватать. Так, “для максимально комфортного пользования” белорусы могут воспользоваться специальным SMS- оповещением, которое будет приходить за 3 дня до часа Х.

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Также Telegraf.news писал, что в декабре государственная компания связи “Белтелеком” объявила о старте двух новых тарифных планов высокоскоростного Интернета для дома. Ими стали «ЯСНА 200 Промо» и «Семейный 25».

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