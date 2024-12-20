Белтелеком объявил о "пополнении" тарифов Интернета для дома. Почем на 200 Мбит/с?

Опубликовано: 20.12.2024 18:36 , Обновлено: 20.12.2024

Государственная компания связи "Белтелеком" обявила о старте двух новых тарифных планов высокоскоростного интернета для дома. Ими стали «ЯСНА 200 Промо» и «Семейный 25».

К «ЯСНА 200 Промо» можно подключиться только, если в доме проведено оптоволокно. На этом тарифе доступ в Интернет пообещали на скорости до 200 Мбит/с на прием и до 100 Мбит/с на передачу. Плюс в стоимость уже включён доступ к «ZALA: все включено».

Стоить все это удовольствие будет 52,00 рубля в месяц.

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А вот тариф «Семейный 25» доступен для тех, у кого положена “медь” для хDSL. В “Белтелекоме” пообещали доступ в сеть Интернет на скорости 25/1 Мбит/с. В тариф также включили «ZALA: все включено», плюс телефонную связь с неограниченным количеством соединений в сети «Белтелеком» и услугой определения номера CLIP. За все вместе попросили 39,50 рублей в месяц.

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