Один из мобильных операторов предупредил абонентов о снижении скорости Интернета в Минске. Когда решат проблему?

Опубликовано: 12.12.2024 14:37 , Обновлено: 12.12.2024

В четверг днём у многих абонентов мобильного оператора А1 начались проблемы с Интернетом. В ответ на это в компании занялись рассылкой SMS, в которых подтвердили: неполадки действительно есть.

Судя по сообщениям сотового оператора, проблема затронула фиксированную связь в городе Минске. Так, у пользователей наблюдается “временное снижение доступа” и медленная загрузка тех или иных сайтов.

В А1 заверили, что специалисты компании уже работают над устранением неполадок. Более того, проблемой пообещали заняться в том числе и в ночное время. “Приносим извинения за возможные неудобства», – отметили в А1, передал Интернет-портал Blizko.

Скриншот SMS от А1

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