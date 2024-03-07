Белстат решил по-новому рассчитывать базовую инфляцию

Опубликовано: 07.03.2024 09:39 , Обновлено: 08.04.2025

В Беларуси изменили набор товаров и услуг для расчета базовой инфляции. Соответствующие коррективы внесли в методику по расчету базового индекса потребительских цен – постановление Белстата №6 опубликовали 7 марта на Национальном правовом интернет-портале. Что поменяли и как это работает?

В перечень товаров и услуг, включаемых в набор для расчета базовой инфляции, добавили новые позиции. Такие, как: «носки, гольфы (получулки) женские»; «пастила»; «какао-напиток растворимый»; «средства для мытья окон, плитки, удаления плесени»; «карандаши, фломастеры (маркеры) и некоторые другие.

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И наоборот, из перечня удалили такие позиции, как «фотокамера цифровая» и «плата за техническое обслуживание запорно-переговорного устройства (за 1 месяц)».

[inf]Базовая инфляция рассчитывается с целью отражения части инфляции, которая более тесно связана с индикаторами денежно-кредитной сферы и не подвержена воздействию неустойчивых факторов, включая сезонный, а также административному регулированию ценообразования.[/inf]

Некоторые позиции просто слегка подкорректировали. Например, «конфеты, глазированные кондитерской глазурью (типа «Лимонные», «Осенние»)» превратились в «конфеты, глазированные кондитерской глазурью (типа «Цитрон», «Детям»)», а «кофе (за 0,2 л)» и «сок (нектар) (за 0,2 л)» – в «кофе в объекте общественного питания быстрого обслуживания (за 0,2 л)» и «сок (нектар) в объекте общественного питания быстрого обслуживания (за 0,2 л)».

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Проще говоря, из набора товаров и услуг, по которому считают базовую инфляцию, исключили товары и услуги, цены на которые регулируются Совмином и госорганами, услуги, за которые уплачивается госпошлина, сбор , а также товары, изменение цен на которые имеет сезонный характер .

Зачем все это нужно? Показатель базовой инфляции помогает оценить реальное изменение уровня цен и понять динамику инфляции в стране.

Ранее Телеграф писал, что экономист, старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб спрогнозировал, какими будут цены в Беларуси в самом лучшем случае, а еще рассказал, почему кажется, что в магазинах цены растут выше объявленной инфляции.

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