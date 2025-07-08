Белстат отчитался о рекордном падении числа ИП в 2024 году

📊 Анализ

Опубликовано: 08.07.2025 12:20 , Обновлено: 08.07.2025

Белстат опубликовал свежую статистику по малому и среднему бизнесу за 2024 год. Согласно ей, количество индивидуальных предпринимателей в стране продолжило сокращаться. За 2024 год их стало меньше почти на 15 тысяч человек.

Согласно официальным данным, на конец 2024 года в Беларуси деятельность осуществляли 237 326 индивидуальных предпринимателей . Это составило 94,1% от их числа в 2023 году, когда «ипэшников» насчитывалось 252 113. Таким образом, тенденция к сокращению, которая началась после пикового 2021 года, продолжилась.

Причём текущее сокращение стало рекордным (по крайней мере с 2019 года, когда ведётся общая статистика) не только в абсолютных цифрах. Если посмотреть на относительные показатели, то в 2024 году количество ИП сократилось на 5,9% — это самое резкое годовое падение как минимум за последние три года. Для сравнения, в 2023-м темпы сокращения составляли 4,1%, а в 2022-м, когда началось падение, — 3,8%.

Сферы и выручка

Как и раньше, основной сферой деятельности для ИП остались торговля и ремонт автомобилей — этим занимается каждый третий (34,7%). На втором месте с большим отрывом — транспортные и почтовые услуги (15,5%). Замыкает тройку лидеров « профессиональная, научная и техническая деятельность » (9,8%).

Для ИП — более 120, для самозанятых — около 80. Совмин опубликовал список разрешённых видов деятельности

Несмотря на то, что ИП составляют почти две трети от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства, их вклад в общую экономику, судя по цифрам Белстата, меньше, чем у микро-, малых и средних организаций.

Например, общая выручка всех ИП за год составила 13,7 млрд рублей . Это 2,1% от общей выручки всего малого и среднего бизнеса. Экспорт товаров силами ИП составил 185 млн долларов .

Год Количество ИП на конец года Изменение к прошлому году 2019 257 000 2020 269 501 +12 501 2021 273 120 (пик) +3 619 2022 262 798 -10 322 2023 252 113 -10 685 2024 237 326 -14 787

Снижение числа ИП связано не только с прекращением белорусами бизнес-активности. Напомним, многие предприниматели обязаны открывать юрлица по новому законодательству. Также для ИП повышались ставки налогов.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о прогнозах Минэкономики касательно уменьшения численности ИП в текущем 2025 году.

Минэкономики подсчитало, скольких ИП лишится Беларусь в 2025 году