Белпочта установила "приоритетные очереди" в своих отделениях. Для чего?

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Опубликовано: 20.11.2025 10:15 , Обновлено: 20.11.2025

"Приоритетные очереди" были установлены в отделениях Белпочты. Каких именно клиентов начнут обслуживать в первоочередном порядке, рассказала заместитель генерального директора по коммерческой деятельности республиканского унитарного предприятия Ирина Кононова.

Приоритет в обслуживании Белпочта решила предоставить продавцам и покупателям собственного маркетплейса, который официально запустили 1 октября этого года. Забирать товар у продавцов и выдавать заказы будут в первую очередь.

Ещё одной новацией в отделениях Белпочты, связанной с запуском национального маркетплейса, станут примерочные кабинки. В комментарии порталу vitebsk.live Кононова пояснила, что на новой платформе планируется продавать в том числе и одежду с обувью, поэтому отделения пообещали оснастить всем необходимым, чтобы покупатель мог примерить заказ на месте.

Это также необходимо для того, чтобы работать с другими маркетплейсами, торгующими одеждой. Так, недавно на отделениях Белпочты начали выдавать заказы, сделанные на российской торговой площадке Wildberries.

Отделения «Белпочты» стали выдавать заказы с Wildberries

“На сегодняшний день у нас уже повсеместно идёт оборудование примерочных кабин, потому что мы активно вовлечены в проектные работы с Wildberries (это обязательное требование площадки). Когда же мы сами начали выступать торговой платформой, ровно эти же требования будут поддержаны нами в объектах почтовой связи”, - заявила Кононова.

По её словам, примерочные будут устанавливать, исходя из “востребованности” такой услуги в конкретной местности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что о запуске национального маркетплейса, который обещали сделать альтернативой популярными среди белорусов российским Wildberries, Ozon и белорусскому Emall, заявили ещё в октябре. Генеральный директор РУП “Белпочта” Светлана Юркевич сообщила, что пока он работает в рамках “промышленной эксплуатации” - идёт заполнение карточек товаров, а значит доступен “ограниченному кругу пользователей”. Полноценный запуск маркетплейса обещали уже в ноябре этого года.

Белпочта всё-таки запустила конкурента Wildberries, Ozon и Emall