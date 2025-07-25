Отделения "Белпочты" стали выдавать заказы с Wildberries

Опубликовано: 25.07.2025 08:54 , Обновлено: 25.07.2025

Пресс-служба национального почтового оператора "Белпочта" сообщила, что не отделения стали выдавать заказы, сделанные на российской торговой площадке Wildberries. Однако заказать доставку покупок можно не на все пункты.

“Первые пункты уже начали работу в различных городах Беларуси, и в ближайшие месяцы география проекта будет расширяться”, - пообещали в “Белпочте”, не уточнив их местоположение.

Впрочем, там пообещали, что работать на выдачу заказов с крупной российской интернет-площадки будут даже почтовые отделения в сельской местности.

“Новые пункты выдачи будут функционировать в соответствии со стандартами обслуживания Wildberries, предлагая клиентам весь основной функционал, включая возможность примерки товаров”, - пообещали на “Белпочте”.

Генеральный директор РУП “Белпочта” Светлана Юркевич заявила, что видит “огромный потенциал” в использовании почтовых отделений для выдачи товаров с Wildberries.

Ранее Telegraf.news писал, что ещё в 2023 году “Белпочта” заявила о планах создания своего конкурента Wildberries и Ozon. Гендиректор «Белпочты» Светлана Юркевич заявила в тогда комментарии изданию Office Life, что рассчитывает на успех, так как у предприятия есть 2400 пунктов выдачи товаров (почтовых отделений) по всей Беларуси. Плюс «Белпочта» планирует отправлять товары в более, чем 40 стран по всему миру.

До 2025 года эта инициатива никак не воплотилась в жизнь. Но весной этого года национальный почтовый оператор «Белпочта» вновь анонсировал создание собственного маркетплейса - конкурента Wildberries и Ozon, на этот раз назвав конкретные сроки — «до конца первого полугодия 2025 года».

«Белпочта» назвала новые сроки запуска собственного маркетплейса