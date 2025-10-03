Белпочта всё-таки запустила конкурента Wildberries, Ozon и Emall

Опубликовано: 03.10.2025 16:36 , Обновлено: 03.10.2025

Генеральный директор РУП "Белпочта" Светлана Юркевич сообщила, что ещё с 1 октября заработал маркетплейс, который ранее в госкомпании обещали сделать альтернативой популярными среди белорусов российским Wildberries, Ozon и белорусскому Emall.

Пока он работает в рамках “промышленной эксплуатации”, идёт заполнение карточек товаров, а значит доступен “ограниченному кругу пользователей”. Причем заполнением занимаются производители и продавцы - индивидуальные предприниматели, уточнила руководитель национального почтового оператора.

Судя по словам главы Белпочты, маркетплейс почтового оператора будет отличаться от вышеуказанных конкурентов. Если те предлагают продавцам свои склады, доставку и решают все вопросы по логистике, то “Белпочта” сконцентрируется на размещении товаров белорусского производства. А вот по складам - вопрос. Светлана Юркевич рассказала, что опыт работы с интернет-магазином Белпочты показал, что в организации онлайн-торговли есть свои сложности.

“Наш интернет-магазин работает по принципу выкупа товара и размещения у себя на складе. Потом уже идет продажа через свою сеть. За последние три года товарооборот интернет-магазина вырос в полтора раза. Но мы социальное предприятие, у нас не такие рентабельные услуги, чтобы купить товары и разместить их у себя на складах. Плюс у нас нет столько площадей, складов, чтобы это реализовать”, - рассказала Светлана Юркевич, уточнив, что маркетплейс будет площадкой для белорусских производителей.

По ее словам, на маркетплейсе будут представлена продукция “Беллегпромом”, СООО “Конте Спа”, ООО “Марк Формель”.

Когда маркетплейс станет доступным всем покупателям, в Белпочте не уточнили.

Ранее Telegraf.news писал, что национальный почтовый оператор «Белпочта» вновь анонсировал создание собственного маркетплейса, на этот раз назвав конкретные сроки — «до конца первого полугодия 2025 года». Правда, похожие обещания ранее уже звучали.

Тогда замгендиректора «Белпочты» Ирина Кононова пообещала, что покупателей ждёт «упрощённая система» оформления и получения товаров (по СМС или QR-коду), отличающаяся от «жёстких почтовых правил», чтобы было удобно и продавцам, и покупателям.

Белпочта обещала запустить свой маркетплейс ещё с июля 2023 года. О новых планах по запуску маркетплейса в 2025 году сообщала и первый замгендиректора Елена Дроздович в конце 2024 года, позиционируя его как аналог Wildberries и Ozon.

К обещаниям создать своего конкурента Wildberries ранее присоединился и белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров лёгкой промышленности. В Беллегпром осенью 2024 года сообщили, что в Республике планируют создать “национальный маркетплейс”. По словам представителей концерна, на площадке будут представлены “отечественные производители из абсолютно разных отраслей экономики”.

«Беллегпром» пообещал создать «национальный маркетплейс». Что это такое и зачем?