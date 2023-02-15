Wildberries перестал списывать деньги с удаленных карт белорусов

Опубликовано: 15.02.2023 17:05 , Обновлено: 15.02.2023

Российский интернет-мегамаркет Wildberries перестал снимать деньги с тех банковских карт, которые белорусские пользователи удалили из личного кабинета. По крайней мере, так в компании заявили Национальному центру защиты персональных данных.

«Интернет-магазин Wildberries.by проинформировал Центр о прекращении обработки (хранения) платежных сведений покупателей, удаливших данные из личного кабинета на сайте wildberries.by», — сообщили в Центре.

Ранее там «указывали на избыточность обрабатываемых персональных данных и нарушение данным оператором принципа прозрачности при обработке персональных данных».

Напомним, в конце января белорусы пожаловались на Wildberries за списывание средств с удаленных из личного кабинета карт, когда денег не хватало на действующей карте. Тогда директор Национального центра защиты персональных данных Андрей Гаев пообещал разобраться с магазином.