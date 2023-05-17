Белпочта запустила онлайн-продажу продуктов. Что предлагает?

Опубликовано: 17.05.2023 11:34 , Обновлено: 17.05.2023

Интернет-магазин "Белпочты" объявил о расширении ассортимента. Теперь там можно заказать не только почтовую продукцию, канцелярию, одежду и бытовую химию, но и продукты питания. Причем доставить товары "Белпочта" может не только домой, но и в офис. Посмотрели, чем работникам офисов предлагают закупиться прямо на рабочем месте, и узнали, сколько стоит доставка.

Изучив предложение “Белпочты”, можно сделать вывод о том, что полноценную конкуренцию популярным у белорусов интернет-магазинам она пока вряд ли составит. Купить там свежую молочную продукцию, мясные изделия, замороженную рыбу или свежие фрукты и овощи не удастся. Предложение ограничивается продуктами не скоропортящимися, с длительным сроком хранения.

На данный момент “Белпочта” предлагает выбрать продукты из семи категорий товаров, самая многочисленная из них - бакалея. Представлен достаточно широкий выбор мясных, рыбных, овощных консервов, растительного масла, приправ и специй, а также недорогого чая и кофе, макаронных изделий, бутилированной питьевой воды. Предлагают также конфеты, семечки, чипсы, сухарики и лапшу быстрого приготовления. Пожалуй, это единственная категория, которая может привлечь некоторых офисных работников и спровоцировать на “шопинг на рабочем месте”.

Предприятие заявило, что “гарантирует высокое качество товаров и быструю доставку”. При этом с доставкой товаров пообещали уложиться в 10 рабочих дней - при наличии товара у поставщика. Это обычные сроки доставки “Белпочты”, не только для продуктов питания.

Условия доставки также аналогичны доставке остальных товаров интернет-магазина. Бесплатно доставить товар могут:

до отделения почтовой связи по месту жительства

до пункта выдачи (их список отображается при выборе доставки при оформлении заказа)

на почтомат - по 100% предоплате

до дома - при сумме заказа свыше 40 рублей для жителей Минска, свыше 50 рублей - для жителей остальных регионов страны

В остальных случаях за доставку на дом или в офис придётся заплатить: