Белпочта предупредила, что не все отделения будут работать на праздники. А какие будут?

Опубликовано: 20.12.2024 18:49 , Обновлено: 20.12.2024

Государственная компания "Белпочта" сообщила, что 24 и 25 декабря работать будут не все почтовые отделения. Однако для белорусов оставят возможность воспользоваться услугами только "избранных" точек.

В компании предложили белорусам ознакомится со списками работающих на праздники отделений. Правда сделали это в не очень удобном формате. На официальном сайте информацию не публиковали, лишь дав ссылки на два документа.

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В первом указаны график работы тех отделений по всей Беларуси, которые будут работать 24 декабря . Посмотреть его можно [link href=“https://cdn.belpost.by/public/storage/file-manager/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/24-12-24_Bt0sVzrQ.docx” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link].

А второй документ содержит список работающих на Рождество, 25 декабря . А это список можно сказать по этой [link href=“https://cdn.belpost.by/public/storage/file-manager/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/25-12-24_WsChtXhQ.docx” target=“_blank” rel=“noopener”] ссылке [/link].

Ранее Telegraf.news писал, что палата представителей Национального собрания Беларуси 4 декабря в первом чтении приняла законопроект об изменении действующего закона “О почтовой связи”. В числе прочего документ предполагает создание в стране единой автоматизированной системы учета и хранения данных о почтовых отправлениях.

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