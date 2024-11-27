Сколько придётся заплатить, если вовремя не забрать посылку или денежный перевод? В "Белпочте" объяснили

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Опубликовано: 27.11.2024 16:30 , Обновлено: 27.11.2024

В пресс-службе "Белпочты" напомнили, что будет, если вовремя не забрать посылку или денежный перевод. Так, за хранение почтовых отправлений взимается плата, если получатель не пришёл за ним в течение 7 дней. При этом специалисты уточнили: отсчёт идёт на следующий день (если посылка пришла 5 ноября, то срок хранения будет начинаться 6 ноября).

“За хранение регистрируемых почтовых отправлений с адресата в соответствии с установленными тарифами взимается плата по истечении 7 календарных дней, следующих за днём поступления регистрируемого почтового отправления в объект почтовой связи. За хранение почтовых отправлений “До востребования” плата не взимается”, — объяснили специалисты.

Сколько придётся заплатить?

Плата за хранение нерозданных почтовых отправлений, в том числе денежных переводов, взимается в соответствии с действующими тарифами РУП “Белпочта”, которые указаны на официальном сайте. Например, за хранение зарегистрированных посылок (кроме заказных писем, бандеролей, почтовых карточек и денежных переводов) по истечении 7 календарных дней с вас возьмут 40 копеек в день.

А вот за денежный перевод, который получатель вовремя не забрал, на “Белпочте” потребуют 1,2% от суммы (вне зависимости от того, сколько этот перевод там пролежал — 2 недели сверх допустимого срока или 2 месяца). За хранение бандеролей, заказных писем и почтовых карточек дольше бесплатных 7 дней получателю придётся раскошелиться на 12 копеек за каждый дополнительный день просрочки.

Ранее Telegraf.news писал, что Белпочта” ввела для жителей Республики новую услугу: теперь получить посылку можно без паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Для этого необходимо скачать приложение, зарегистрироваться и показать на почте специальный QR-код.

«Белпочта» разрешила получать посылки без паспорта. Что потребовала взамен?

Также мы рассказывали, что в Минске заработал пункт проката инструментов от “Белпочты”. Любой желающий за определённую плату и на определённый срок может взять в аренду дрель, перфоратор, лобзик, точило и др. Всего в списке предлагаемых инструментов 23 позиции.

«Белпочта» разрешила получать посылки без паспорта. Что потребовала взамен?