«Белпочта» предложила оформлять страховку «на сдачу». Во сколько обойдётся?
Национальный почтовый оператор предложил своим клиентам оформить страховку на квартиру или дом в буквальном смысле "на сдачу". Посмотрели, во сколько белорусам обойдётся договор добровольного страхования на квартиру, дом или имущество от "Белпочты".
Совместный проект Белгосстраха и “Белпочты”, который так и называется - “На сдачу” - позволяет оформить договора по упрощенной схеме в любом почтовом отделении страны и даже - через почтальона при обслуживании на дому. Для оформления страховки белорусу достаточно предъявить только паспорт. Застраховать таким образом можно:
- квартиру/домовладение;
- домашнее имущество;
- ответственность перед соседями.
Страховую сумму (так называемый лимит ответственности) по договору клиент вправе выбрать сам, а вот первоначальный взнос по такой страховке составит всего 3 рубля (для квартиры) или 5 рублей (для домовладения ). Плановые страховые взносы при страховании квартиры для удобства могут включить прямо в жировку. Их можно платить как в рассрочку, так и внести единовременным платежом.
Повышенные ставки по вкладам и скидки на страховку. Что ещё приготовили банки белорусам к началу лета?
Согласно договору, страховка даёт её владельцу защиту от следующих рисков:
- пожар, взрыв, проникновение воды из соседних помещений;
- стихийные бедствия (такие как сильный ветер, поводок, удар молнии);
- аварии инженерных систем (отопление, канализация);
- выход из строя электротехники в результате перенапряжения в сети;
- действия третьих лиц;
- ответственность за вред, причиненный соседям.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом году в Беларуси на ряду с обязательным и добровольным страхованием вводится третий вид — “вмененное страхование”, а также предоставили госорганизациям возможность заключать договоры добровольного страхования с частными страховщиками, а государственным страховым организациям разрешили размещать средства страховых резервов и собственные средства в частных банках.
В Беларуси ввели «вмененное страхование» и разрешили госорганизациям оформлять страховки у частников