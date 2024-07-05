«Белпочта» предложила оформлять страховку «на сдачу». Во сколько обойдётся?

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Опубликовано: 05.07.2024 09:03 , Обновлено: 05.07.2024

Национальный почтовый оператор предложил своим клиентам оформить страховку на квартиру или дом в буквальном смысле "на сдачу". Посмотрели, во сколько белорусам обойдётся договор добровольного страхования на квартиру, дом или имущество от "Белпочты".

Совместный проект Белгосстраха и “Белпочты”, который так и называется - “На сдачу” - позволяет оформить договора по упрощенной схеме в любом почтовом отделении страны и даже - через почтальона при обслуживании на дому. Для оформления страховки белорусу достаточно предъявить только паспорт. Застраховать таким образом можно:

квартиру/домовладение;

домашнее имущество;

ответственность перед соседями.

Страховую сумму (так называемый лимит ответственности) по договору клиент вправе выбрать сам, а вот первоначальный взнос по такой страховке составит всего 3 рубля (для квартиры) или 5 рублей (для домовладения ). Плановые страховые взносы при страховании квартиры для удобства могут включить прямо в жировку. Их можно платить как в рассрочку, так и внести единовременным платежом.

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Согласно договору, страховка даёт её владельцу защиту от следующих рисков:

пожар, взрыв, проникновение воды из соседних помещений;

стихийные бедствия (такие как сильный ветер, поводок, удар молнии);

аварии инженерных систем (отопление, канализация);

выход из строя электротехники в результате перенапряжения в сети;

действия третьих лиц;

ответственность за вред, причиненный соседям.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом году в Беларуси на ряду с обязательным и добровольным страхованием вводится третий вид — “вмененное страхование”, а также предоставили госорганизациям возможность заключать договоры добровольного страхования с частными страховщиками, а государственным страховым организациям разрешили размещать средства страховых резервов и собственные средства в частных банках.

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