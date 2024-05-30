Повышенные ставки по вкладам и скидки на страховку. Что ещё приготовили банки белорусам к началу лета?

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Опубликовано: 30.05.2024 14:18 , Обновлено: 05.07.2024

У клиентов белорусского "Банка РРБ" появилась возможность сменить пароль от карты прямо в банкомате, а сервис "Беларусбанк" расширил возможности использования сервиса Huawei Pay. Посмотрели, какие ещё важные для белорусов нововведения запланировали банки страны на конец мая - начало июня 2024 года.

Так, Банк ВТБ ( Беларусь) с 28 мая повысил для своих клиентов доходность по вкладам в российских рублях до 5,8 процентных пункта. Теперь максимальная ставка по вкладам в этой валюте в банке составляет 12,2% годовых. Как заявили в банке, это “одна из самых высоких” ставок по вкладам на рынке.

На неё могут рассчитывать клиенты, размещающие вклад на срок 283–366 дней, оформив его онлайн. Отметим, что в офисах тот же вклад можно разместить под меньшую ставку - 12,1% годовых. Причём ставка - фиксированная, и сохраняется на этом уровне на весь срок, а сам вклад можно пополнять без ограничения максимальной суммы. “Банк РРБ” , в свою очередь, анонсировав новые правила пользования своими платёжными карточками, дал своим клиентам возможность сменить ПИН-код прямо в банкоматах банка. Клиентов некоторых банков в ближайшее время ждёт и приятные бонусы. Так, “Беларусбанк” предложил своим клиентам оформить страховку для водителей и пассажиров со скидкой 15%. Предложение будет доступно с 25 июня для тех, у кого оформлена карта следующих клубов:

«Бархат»,

«Карт-бланш»,

#настарт,

«Шчодры»,

«Леди»,

«Персона».

Кроме того, на днях банк объявил о расширении списка смарт-часов, которые поддерживают сервис Huawei Pay. Если раньше владельцы карт UnionPay “Беларусбанка” могли воспользоваться услугой только на совместимых смартфонах и смарт-часах Huawei Watch GT 4, то теперь этот список пополнился следующими моделями смарт-часов:

Huawei Watch Fit 3,

Huawei Watch 3,

Huawei Watch GT 3,

Huawei Watch GT 4,

Huawei Watch 4 Pro.

[info_b]Huawei Pay – система мобильных платежей, которая позволяет расплачиваться посредством смартфона, не используя физические банковские карты. [/info_b]

Фото иллюстрационное

В свою очередь БНБ-Банк предупредил клиентов об изменениях в правилах обслуживания физических лиц. Новая редакция документа вступила в силу с сегодняшнего дня, 30 мая. В первую очередь изменения коснутся выдачи наличных денег со счетов клиентов по предварительному заказу. Теперь на это банку отводится 30 рабочих дней со дня оформления заявки.

Оформить заявку по-прежнему предлагают одним из трёх способов:

в мобильном приложении BNB-Bank;

в отделении банка;

отправив запрос на электронный адрес customer@bnb.by.

А вот банк БелВЭБ с 29 мая 2024 года приостановил пролонгацию безотзывных депозитов, заключенных ранее в евро на 7, 13 и 24 месяца. Остальные условия депозитных договоров остались прежними.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Национальный банк Беларуси 27 мая озвучил, какие расчетные величины стандартного риска (РВСР) будут действовать в июне 2024 года. Финансовые регулятор решил как минимум на месяц “заморозить” эту величину, от которой зависят процентные ставки по банковским кредитам, на текущем уровне.

Нацбанк Беларуси решил продлить на месяц расчетные величины стандартного риска. Что будет со ставками по кредитам в июне?