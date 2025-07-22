Белпочта позвала на работу в Минске. Кому пообещали трансфер, а кому - 2100 рублей на руки?

Опубликовано: 22.07.2025 15:27 , Обновлено: 22.07.2025

Белпочта опубликовала сразу целый пакет вакансий в отделениях Минске и центре по обработке международной почты в Национальном аэропорту «Минск». Разбежка в зарплатах большая: где-то 1050 рублей, а где-то и 2100 рублей.

Для желающих трудоустроиться в отделениях почтовой связи пообещали даже подобрать удобный для район работы. Причем ищут не только почтальонов (им пообещали з/п от 1 200 рублей на руки), но и специалистов по почтовой деятельности (от 1400 рублей) и операторов связи (от 1100 рублей).

Также Белпочта предложила поработать в самом центре Минска в производственном цехе по обработке почты (г. Минск, ул. Вокзальная 22) . Туда требуется:

операторы связи (1 300 до 2100 рублей на руки в зависимости от вида и объема работ);

В свои структурные подразделения производства Белпочта позвала:

электромехаников для ремонта и заправки картриджей для всех видов принтеров - з/п от 1 400 руб. на руки;

для ремонта и заправки картриджей для всех видов принтеров - з/п от 1 400 руб. на руки; слесарей по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования с зарплатой от 1 150 руб. на руки;

по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования с зарплатой от 1 150 руб. на руки; сантехников с з/п от 1 300 рублей на руки;

с з/п от 1 300 рублей на руки; электромонтеров с зарплатой от 1 200 руб. на руки;

с зарплатой от 1 200 руб. на руки; А ещё разнорабочих с з/п от 1 200 руб. на руки функции.

с з/п от 1 200 руб. на руки функции. контролеров на контрольно-пропускном пункте з/п от 1 050 рублей на руки;

Нужен на почте и тракторист , которому пообещали зарплату от 1450 рублей плюс ещё 500 за совмещение.

Ко всем предъявили одно требование: возраст от 18 лет.

А вот для желающих работать в центре по обработке международной почты пообещали трансфер до места работы и зарплату 1 900 рублей на руки (при отработке полного месяца). Тут от кандидатов ещё ожидают порядочность и дисциплинированность.

Ранее Telegraf.news писал, что директор коммунального унитарного предприятия “Брестский общественный транспорт” Сергей Чиж рассказал о вакансиях на своём предприятии и пообещал водителям автобусов заработные платы от 3 до 6 тыс. рублей.

В Бресте пообещали зарплаты водителям автобусов до 6000 рублей. Сколько мест осталось?

В свою очередь, начальник главного управления ЖКХ Витебской области Юрий Дядёло объяснил нюансы оплаты труда работников ЖКХ по комплексной уборке территории — именно так сейчас в Беларуси принято называть дворников.

По словам Дядёло, зарплата этих работников сегодня может достигать 3 тыс. рублей, несмотря на то, что эта специальность не требует от человека высокой квалификации. Узнали, что требуется от работника, чтобы выйти на такой уровень зарплаты.

Сколько платят дворникам? Глава Витебского ЖКХ назвал условия для 3 тыс. рублей