«Белпочта» позвала на работу 5 водителей на «новый интересный проект»

Опубликовано: 02.09.2025 17:24 , Обновлено: 02.09.2025

РУП «Белпочта» объявило набор водителей для работы в «новом интересном проекте», пообещав зарплату от 2500 рублей «чистыми». При этом, что именно за проект, в компании не уточнили, отметив лишь, что «количество мест ограничено».

Согласно объявлению, от соискателей требуется водительское удостоверение категории В и опыт работы от двух лет.

Работать предстоит по сменному графику (3/2), выполняя перевозку грузов по Минску и погрузочно-разгрузочные работы.

За это на предприятии обещают зарплату « от 2 500 рублей и выше», соцпакет, медстраховку и доставку до места работы в ночное время.

По свежим данным, для работы в «проекте» нужны ещё 5 водителей. В целом «Белпочта» нуждается в 19 водителях.

Всего же, по сведениям госслужбы занятости, на предприятии сейчас открыто 59 вакансий на 384 рабочих места. Среди них — как руководящие должности, так и рабочие специальности.

Так, начальнику отдела автоматизации учёта в центре развития IT готовы платить от 3215 до 4421 рубля , а заведующему производством на базу отдыха в Острошицком Городке — до 3343 рублей . В то же время вахтёру на ту же базу отдыха предлагают зарплату от 499 до 530 рублей (на 0,5 ставки).

Белпочта позвала на работу физрука-массовика. Что по зарплате?

Помимо узких специалистов вроде инженера по эксплуатации водопроводного хозяйства ( до 2668 рублей ) и кузовщика ( до 1658 рублей ), «Белпочте» традиционно требуются почтальоны, операторы связи и специалисты по работе с клиентами.

Напомним, в последние годы «Белпочта» активно развивает направление логистики и экспресс-доставки, конкурируя с частными курьерскими службами и маркетплейсами.

«Белпочта» назвала новые сроки запуска собственного маркетплейса