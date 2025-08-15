Белпочта позвала на работу физрука-массовика. Что по зарплате?

Опубликовано: 15.08.2025 08:58 , Обновлено: 15.08.2025

Национальный оператор почтовой связи открыл две вакансии, непосредственно не связанные с почтовыми отправлениями и не требующие профильного образования по специальности "Почтовая связь". Компании потребовался физрук-массовик и официант на работу в их базу отдыха "Дружба". Узнали, какую зарплату предложили соискателям.

Сама база отдыха находится в Минском районе, рядом с Острошицким Городком, вблизи водохранилища Вяча. Сейчас туда требуется инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе, в задачи которого будет входить проведение спортивно-массовых мероприятий, и официант 4 разряда.

Физруку Белпочта посулила зарплату от 1 200 рублей (на руки), официанту - от 1 000 рублей .

В дополнение к своевременной оплате труда откликнувшимся на вакансию пообещали социальный пакет, включающий медицинскую страховку, материальную помощь на оздоровление к отпуску и путевки на эту самую базу отдыха, а также посулили возможность профессионального роста и развития.

Ранее Telegraf.news рассказал, что правительство Беларуси приняло решение повысить базовую ставку, которая является основой для расчёта зарплат работников бюджетной сферы. С 1 сентября 2025 года её размер составит 273 рубля.

Совмин повысил базовую ставку бюджетников на 3 рубля с 1 сентября