«Белпочта» назвала новые сроки запуска собственного маркетплейса

Опубликовано: 15.04.2025 16:00 , Обновлено: 15.04.2025

Национальный почтовый оператор «Белпочта» вновь анонсировал создание собственного маркетплейса, на этот раз назвав конкретные сроки — «до конца первого полугодия 2025 года». Об этом рассказали представители Минсвязи и самой «Белпочты» на пресс-конференции в Минске. Правда, похожие обещания ранее уже звучали.

Маркетплейс от «Белпочты», по замыслу создателей, должен стать онлайн-площадкой, где смогут продавать товары как белорусские, так и зарубежные продавцы. Почта при этом должна выступать и владельцем площадки, и логистическим партнёром.

Главным «козырем» представители оператора назвали собственную инфраструктуру — более 2 800 почтовых отделений, которые будут использоваться как пункты выдачи заказов, обеспечивая «доступность любых товаров в любом регионе страны», включая самые «отдалённые населённые пункты», куда «известные онлайн-площадки ещё не добрались». Доставлять планируют и курьером на дом.

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Кроме того, почта пообещала «вариативность оплаты»: онлайн при заказе, либо при получении (безналом, включая карты рассрочки, или наличными).

Как заверила замгендиректора «Белпочты» Ирина Кононова, покупателей ждёт «упрощённая система» оформления и получения товаров (по СМС или QR-коду), отличающаяся от «жёстких почтовых правил», чтобы было удобно и продавцам, и покупателям.

Ещё одним конкурентным преимуществом она назвала «гибкую тарифную политику владельца маркетплейса».

Стоит напомнить, что идея создания маркетплейса под эгидой «Белпочты» — далеко не новая.

Ещё в июле 2023 года тогдашний гендиректор предприятия Светлана Юркевич заявляла о таких планах, говоря о желании «стать лидером в Беларуси по онлайн-продажам».

О новых планах по запуску маркетплейса в 2025 году сообщала и первый замгендиректора Елена Дроздович в конце 2024 года, позиционируя его как аналог Wildberries и Ozon.

При этом «Белпочта» уже имеет собственный интернет-магазин, где, по их данным, представлены товары белорусских производителей с доставкой в 49 стран мира. Видимо, формат именно маркетплейса (платформы для множества продавцов) показался предприятию более перспективным.

Интересно, что «Белпочта» — не единственный госструктурный гигант, заявивший о создании «национального маркетплейса». Ранее о таких же планах говорили и в концерне «Беллегпром». Кроме того, с 2024 года работает маркетплейс Emall (выросший из онлайн-дискаунтера), правда, не государственный.

Сможет ли «Белпочта» на этот раз довести амбициозный проект до конца, реально составить конкуренцию гигантам вроде Wildberries и Ozon, и действительно предложить те самые «конкурентные преимущества» и «гибкие тарифы», о которых сейчас говорят — посмотрим в конце июня, если сроки снова не сдвинутся.

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