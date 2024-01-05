«Белпочта» перенесла выплату пенсий и пособий за 7 января
Национальный почтовый оператор "Белпочта" объявил о переносе сроков выплаты пенсий и пособий за 7 января 2024 года. Это связано с тем, что в этот день в православные Беларуси будут отмечать Рождество Христово, в связи с чем в стране объявлен официальный выходной день.
Как пояснили в пресс-службе “Белпочты”, 7 января работать будут только дежурные отделения. Узнать, работает ли ваше отделение в праздничные дни, можно на официальном сайте оператора по ссылке.
Там также сообщили, что выплачивать пенсии и пособия за 7 января уже 5 января начнут в большинстве регионов:
- Брестской области,
- Витебской области,
- Гродненской области,
- Минской области,
- Могилевской области,
- Минске.
На день позже - 6 января - выплаты начнут осуществлять объекты почтовой связи Гомельской области.
Ранее Телеграф сообщил, что с 1 февраля 2024 года в Беларуси запланирован перерасчет трудовых пенсий - их размер должен увеличиться в среднем на 10%.
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Между тем, правительство Беларуси в декабре прошлого года изменило правила назначения пенсий за особые заслуги перед страной. Теперь оснований для того, чтобы лишь белоруса права на такую пенсию (она, как правило, выше, чем у рядовых белорусских пенсионеров), у госорганов будет больше.
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