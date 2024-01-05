«Белпочта» перенесла выплату пенсий и пособий за 7 января

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Опубликовано: 05.01.2024 10:48 , Обновлено: 05.01.2024

Национальный почтовый оператор "Белпочта" объявил о переносе сроков выплаты пенсий и пособий за 7 января 2024 года. Это связано с тем, что в этот день в православные Беларуси будут отмечать Рождество Христово, в связи с чем в стране объявлен официальный выходной день.

Как пояснили в пресс-службе “Белпочты”, 7 января работать будут только дежурные отделения. Узнать, работает ли ваше отделение в праздничные дни, можно на официальном сайте оператора по ссылке.

Там также сообщили, что выплачивать пенсии и пособия за 7 января уже 5 января начнут в большинстве регионов:

Брестской области,

Витебской области,

Гродненской области,

Минской области,

Могилевской области,

Минске.

На день позже - 6 января - выплаты начнут осуществлять объекты почтовой связи Гомельской области.

Ранее Телеграф сообщил, что с 1 февраля 2024 года в Беларуси запланирован перерасчет трудовых пенсий - их размер должен увеличиться в среднем на 10%.

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Между тем, правительство Беларуси в декабре прошлого года изменило правила назначения пенсий за особые заслуги перед страной. Теперь оснований для того, чтобы лишь белоруса права на такую пенсию (она, как правило, выше, чем у рядовых белорусских пенсионеров), у госорганов будет больше.

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