Минус месячная зарплата в год на «макулатуру»? Узнали, как и чем живут посткроссеры в Беларуси

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Опубликовано: 11.10.2024 06:53 , Обновлено: 11.10.2024

Какой месяц считается самым «почтовым»? Почему в наш высокотехнологичный век люди продолжают писать обычные, бумажные письма и слать реальные открытки вместо электронных? Кто такие посткроссеры и почему они готовы отдавать в год месячную зарплату на «макулатуру»? Поговорили и узнали, как живут любители обмена открытками в Беларуси.

«Почтовый октябрь»

Знаете ли вы, что текущая неделя фактически по всей планете объявлена* Международной неделей письма*? Её ежегодно проводят на неделе, на которую выпадает 9 октября. В этот день, в свою очередь, отмечают Всемирный день почты, учреждённый Всемирным почтовым союзом.

[info_b]Всемирный почтовый союз (ВПС) был основан в 1874 году для установления единообразных принципов и тарифов на пересылку писем и других почтовых отправлений за границу. Беларусь вступила в ВПС в мае 1947 года. На сегодняшний день в международное объединение, которое выполняет главным образом консультативную и посредническую роль, входит в общей сложности 192 государства.[/info_b]

По сути, Всемирный день почты решили учредить, чтобы напомнить людям о том, какую роль играет почта в повседневной жизни людей. А ведь в современном мире этих ролей у почтовой службы, действительно, немало. Так, в нашей стране Белпочта – это не только национальный почтовый оператор, но и немножко служба доставки, немножко банк, немножко страховая, немножко магазин. Среди всего этого многообразия функций недолго и забыть об основной – доставке корреспонденции.

Впрочем, есть в мире люди, которым не грозит такая «амнезия», и это посткроссеры. Если вы впервые услышали это слово и для вас оно – не более чем очередной англицизм, за которым не всплывает ровным счётом никаких ассоциаций, сегодня для вас откроется целый мир. На этой тематической неделе мы решили познакомить вас с международным проектом, объединившим тысячи людей из разных уголков планеты.

Что такое посткроссинг?

Postcrossing – это международный проект, созданный в 2005 году Пауло Магальяйнсом, суть которого сводится к обмену почтовыми открытками с абсолютно незнакомыми людьми. Из скромного хобби простого португальского студента за 19 лет проект перерос в настоящее международное движение, в котором сегодня участвует уже более 804 тысяч человек из 208 стран мира. И Беларусь в списке участников занимает далеко не последнее место. Если быть точным – восьмое по числу отправленных открыток.

Только представьте себе, за последние 19 лет белорусы разослали по свету в общей сложности 2 862 726 открыток. Откуда такая точность? Всё просто - каждой открытке присваивается уникальный номер, который отправитель указывает на открытке, а адресат, получив её, вносит номер в систему. Сразу после регистрации на официальном сайте Postcrossing.com новому участнику проекта выдаётся 5 адресов незнакомцев, которым нужно выслать почтовую карточку. Только после того, как хотя бы одна из них дойдёт до получателя и будет зарегистрирована, почтовый адрес свежеиспеченного посткроссера попадёт в систему и будет выдан его «коллеге» где-то на другом конце света. Вот так работает проект.

В Беларуси число его участников уже перевалило за 31 тысячу. Чем так привлекает людей посткроссинг, дорого ли обходится это хобби и как попасть на «сходку» белорусских поскроссеров – журналисты Telegraf.news поговорили об этом с одной из активисток белорусского движения Postcrossing Ларисой Капраловой из агрогородка Ждановичи. В списке самых активных белорусских посткроссеров она занимает 20-е место.

В этом месяце Лариса будет отмечать свою 12-ю годовщину в проекте. За это время в её коллекции «поселилось» больше 3,4 тыс. открыток, прилетевших из 76 стран мира. Оценить реальный масштаб этой цифры можно только заглянув к ней домой, в её рабочий уголок. Там под открытки уже выделен отдельный шкаф, в котором разложены десятки альбомов и папок, коробочек с отсортированными по темам карточками. И всё равно компьютерный стол остаётся завален стопками свежеприбывших и ещё не разобранных открыток. На тщательную систематизацию вечно не хватает времени, признаётся Лариса.





















И не удивительно, ведь каждый месяц Лариса отправляет в среднем по 50 открыток, следовательно, столько же получает в ответ. Отправлять больше, признаётся она, и физически сложно, и для кармана накладно.

Минус одна зарплата в год на хобби

[info_b]К слову о финансах. Чтобы отправить одну открытку за границу сегодня белорусам придётся потратить не меньше 2,78 рубля – 2,28 рубля стоит марка для международных почтовых карточек, сама открытка от Белпочты - в среднем 0,5 рубля. Хотя посткроссеры нередко «раскошеливаются» на более дорогие художественные открытки, цена на которые может составлять и 1,5, и 2,5 рубля.

Таким образом, у такого активного посткроссера, как наша героиня, в месяц только на покупку открыток и марок уходит минимум 139 рублей . То есть за год из семейного бюджета на любимое хобби утекает почти 1,7 тыс. рублей . Считай, минус одна зарплата на то, что для некоторых – не более чем кусочек картона, макулатура, по сути.[/info_b]

Однако, назвать так почтовую карточку, которая преодолела тысячи километров, чтобы оказаться у тебя в руках, не повернётся язык ни у одного посткроссера. Ведь многие приходят в проект именно потому, что устали видеть в своём почтовом ящике одну макулатуру – рекламные брошюры, листовки и жировки от ЖКХ.

Самые любимые открытки у Ларисы заботливо разложены по тематическим альбомам. У каждого посткроссера со временем появляются такие. Дело в том, что в своём профиле на сайте пользователь может указать, какие открытки ему приятнее всего видеть в своём почтовом ящике. Отправители вовсе не обязаны строго придерживаться так называемого wish-листа, но на практике это значительно облегчает выбор открытки для незнакомого человека. Так со временем формируются базовые коллекции посткроссера. Кто-то начинает собирать туристические открытки с видами городов, кто-то – с изображениями объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, разбросанных по миру, кто-то – с национальными костюмами разных культур, а кто-то – с забавными котиками.

У Ларисы за годы в проекте собралась не одна такая тематическая коллекция. Например, «именная», с чайками. Дело в том, что с древнегреческого имя Лариса звучит как «чайка». Немалую часть этой коллекции помогли собрать единомышленницы, тоже Ларисы.

«У нас целый клуб Ларис – «неугомонных чаек» - собрался: две из Беларуси, остальные – из России. В том году даже встречу организовали», - поделилась наша, белорусская Лариса. Сама она на встречу не попала, но «посткроссеры своих не бросают» - девчонки прислали ей вместе с открыткой «клубный» значок, который они заказали специально для встречи.

Именно чайка изображена и на одной из самых необычных открыток, которые доводилось получать Ларисе в рамках проекта. Это вышивка, оригинально оформленная под открытку.





















Да, порой посткроссеры в рамках проекта присылают не только открытки, а целые конверты. Это стало доброй традицией - вкладывать в конверт вместе с открыткой какие-то приятные мелочи, которые, исходя из информации профиля, могут порадовать получателя. С филателистами делятся редкими марками, с киноманами – рекламными флаерами из местных кинотеатров, с любителями книг – закладками.

А вот Лариса, фанатка рок- и металл-групп 80-90-ых, недавно получила от посткроссера из Германии настоящее «сокровище коллекционера» - сувенирную продукцию с крупнейшего в мире фестиваля тяжёлой музыки Wacken Open Air (W:O:A), который ежегодно проводится в предместьях городка Вакен.





























Впрочем, самые внушительные по количеству коллекции Ларисы – это классические туристические виды. Как географу по профессии, эта тема ей близка и интересна. И, действительно, её «островной» альбом можно, пожалуй, использовать как пособие в школе. Уверены, что названия таких островных государств и заморских территорий, как Тринидад и Тобаго, Сейшелы, Бермуды, остров Мэн, Джерси, Гернси, Реюньон или Аландские острова вам доводилось слышать в последний раз как раз за школьной партой.

















































Построссеры vs. филокартисты

Этим и прекрасен проект, отмечает Лариса – это самый доступный способ заглянуть в отдалённый уголок планеты, где тебе самому вряд ли когда-нибудь доведётся побывать. Частичку всех континентов планеты можно собрать в одном альбоме.

И тем не менее, Postcrossing – это больше, чем просто коллекционирование открыток. Сами создатели проекта подчёркивают, что его суть не в том, чтобы собрать как можно больше открыток из разных стран, а в том, чтобы «наладить почтовую связь между двумя случайными людьми». Именно поэтому для настоящего посткроссера оборот открытки, на котором отправитель делится мгновением своей жизни, в разы ценнее её «лица».

Более того, в отличие от филокартистов (именно так по-научному называют коллекционеров открыток), для посткроссеров не менее важно то, что ты отдаёшь в рамках проекта, а не только то, что сам получаешь. Как правило, посткроссеры тщательно выбирают, какую открытку послать своему новому почтовому собеседнику, читая между строк профиля «запрос на эмоцию». Кто-то хочет удовлетворить своё любопытство – как оно там, за дальними далями, кто-то ищет новых знакомств и дружеской улыбки, кто-то чувствует себя одиноким и нуждается в эмоциональной поддержке.

Любопытно, что Лариса в ряды посткроссеров пришла именно из коллекционирования – в отдельном шкафу у неё до сих пор хранится приличная армия миниатюрных игрушек из популярных шоколадных яиц Kinder Surprise. Но это, признаётся она, «совсем другая эмоция».













«У коллекционеров – азарт охотника: найти какую-то редкость первым, схватить «свою прелесть», поставить на полку и ни с кем не делиться. В посткроссинге всё иначе», - утверждает наша героиня.

По её словам, весь проект направлен на то, чтобы дать людям из разных стран, с разным культурным кодом и бэкграундом отправную точку в общении, которая изначально будет их объединять, а не провоцировать на соперничество. «Если бы всех политиков и чиновников подписать на посткроссинг, они бы стали по-другому воспринимать мир», - убеждена активистка.

«Когда ты общаешься с реальными людьми другой культуры, у тебя пропадает всякая предвзятость к странам, всякая враждебность. Ты понимаешь, что каждый готов делиться частичкой добра, и в каждом человеке в каждой стране это добро есть. А оставаясь «законсервированным» в своём мире, очень легко поверить в то, что для кого-то ты враг», - поделилась своими мыслями опытный посткроссер.

Хобби для интровертов?

Кому-то может показаться, что посткроссинг – хобби преимущественно для интровертов, для тех, кому комфортнее общаться с людьми опосредованно, через письма реальные и электронные. Однако это не совсем так. Дело в том, что белорусские посткроссеры уже давно «вышли в люди». Теперь это больше чем виртуальный проект, это целое сообщество единомышленников, которые регулярно проводят очные встречи. И речь уже не о скромных дружеских посиделках в кафе, где за чашечкой чая можно обсудить любимое хобби и полистать альбомы друг друга, а о настоящих международных слётах посткроссеров. Чтобы вместить всех желающих организаторам таких мероприятий уже приходится арендовать большие конференц-залы.

Самые массовые «сходки» традиционно устраиваются в октябре, который по праву считается самым «почтовым» месяцем. Дело в том, что в добавок ко всем выше названным памятным датам 1 октября также отмечается Всемирный день почтовой открытки (WPD - World Postcard Day). Это практически «профессиональный праздник» всех посткроссеров. К нему, как правило, сообщество печатает специальные открытки, в том числе, единого для всех стран мира дизайна. Этот дизайн ежегодно путём голосования выбирают на форуме проекта, а затем дают право всем желающим напечатать эти открытки в своей стране.

Открытка единого дизайна к WDP-2024

В этом году к WPD в Беларуси было приурочено сразу две встречи – в Витебске и в Минске. Последняя проходила 29 сентября в Лошицкой усадьбе. Этот комплекс в прошлом так часто открывал свои двери для участников подобных встреч, что некоторые активисты называют его не иначе как «штаб-квартирой» минских посткроссеров.









































Впрочем, на традиционную WPD-встречу в столицу съезжаются люди из самых разных уголков страны, а некоторые – и вовсе из соседних стран. Для заядлых посткроссеров не существует границ – люди начинают путешествовать вслед за своими открытками.

За последний год Лариса, к примеру, объездила с десяток белорусских городов (среди них - Гомель, Брест, Витебск, Жабинка, Калинковичи, Молодечно) и даже выбиралась на встречу к соседям-посткроссерам в Россию. И она – отнюдь не исключение из правил.

На встрече в Лошице мы познакомились с Николаем Подберезкиным , программистом из Минска, который влился в проект два года назад. За это время он также успел побывать на многих встречах в разных городах страны, а с недавних пор предпочитает делать это исключительно на двух колёсах, объединив два своих увлечения – мотоциклы и открытки.

Тематическая коллекция с байками и всем, что связано с мотокультурой, у него уже тоже имеется.













Кстати, на встречу в Лошицу Николай также приехал на любимом «железном коне» и даже снял об этом небольшую документалку. Так что у вас есть уникальный шанс “подсмотреть в замочную скважину” за атмосферой, которая царит на встречах посткроссеров.

Как попасть на «сходку» посткроссеров?

Но не думайте, что подобные встречи – это какой-то закрытый клуб, куда допускаются лишь избранные, по явкам и паролям. Напротив, всё абсолютно открыто. Информация обо всех зарегистрированных встречах публикуется на форуме как минимум за две недели - с точной датой, временем, адресом и программой мероприятия.

Как правило, организаторы предлагают участникам помимо коллективного подписания открыток дополнительное совместное развлечение. Пообщаться с художником, готовившим открытку ко встрече, прогуляться по городу в компании увлечённого экскурсовода, побывать с экскурсией на БелАЗе или на дегустации в «Аливарии», посетить вечеринку на Хэллоуин с тематическим дресс-кодом или отправиться с ночевкой на Браславские озёра. Кажется, у организаторов встреч фантазия неиссякаема, хотя делается это всё – исключительно на энтузиазме активистов сообщества.

Да вы и сами можете стать организатором такой встречи! Главное – проникнуться идеей, открыться миру и опустить в почтовый ящик свои первые пять открыток.