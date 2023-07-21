"Белпочта" объявила о повышении тарифов

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Опубликовано: 21.07.2023 17:53 , Обновлено: 24.07.2023

В пресс-службе "Белпочты" сообщили, что с 25 июля повысятся расценки на пересылку международных отправлений (в последний раз тарифы на эти услуги повышались весной 2022 года).

Подорожание в ведомстве объяснили тем, что для пересылки международных почтовых отправлений «Белпочта» пользуется автомобильным, воздушным и морским транспортом. А тарифы международных грузо- и авиаперевозчиков значительно увеличились, в связи с чем, «Белпочта» периодически и пересматривает тарифы на свои услуги.

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Обновлено В тексте была допущена ошибка. Стоимость простой почтовой карточки (открытки), которая идет наземным путем составит 1,98 (ранее 1,80 рубля), а стоимость почтовой карточки, которая идет авиа путем — 2,10 рубля (ранее 1,92 рубля).

Пересылка бандероли весом от 1 кг до 2 кг – станет стоить:

неприоритетная — 41, 58 рубля (раньше 37,80);

приоритетная — 59,64 рубля (раньше 54,24 рубля).

С полным списком новых расценок можно ознакомиться здесь.

На «Белпочте» отметили, что тарифы на услуги по пересылке почтовых отправлений внутри страны сохранятся на прежнем уровне.

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