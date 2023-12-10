"Белпочта" объявила о повышении тарифов с 12 декабря. Что подорожает?

Опубликовано: 10.12.2023 07:38 , Обновлено: 04.07.2024

Национальный почтовый оператор Беларуси объявил о повышении тарифов на некоторые свои услуги с 12 декабря 2023 года. Такое решение "Белпочта" обосновала "изменениями и ограничениями в международной логистике при пересылке международных почтовых отправлений по отдельным направлениям".

Соответственно изменения коснутся тарифов на пересылку международных почтовых отправлений, но, как уточнили в пресс-службе “Белпочты” - лишь для “некоторых стран”. Каких именно, почтовый оператор пока не озвучил, равно как и не опубликовал новые тарифы, которые начнут действовать уже со вторника, 12 декабря . На официальном сайте пока указаны тарифы, действующие с лета 2023 года - именно тогда в последний раз “Белпочта” повышала тарифы на эти услуги.

«Белпочта» объявила о повышении тарифов

Как сообщили Телеграфу читатели, операторы некоторых почтовых отделений, которых уже ознакомили с новыми тарифами, рассказали, что тарифы на пересылку почтовой карточки, простых писем и бандеролей, посылок для физических лиц вырастут на 5-9% , по сравнению с действующими.

“Для обеспечения пересылки и доставки международных почтовых отправлений РУП «Белпочта» изыскивает оптимальные способы перевозки, в том числе автомобильным и авиатранспортом. С учетом изменений и ограничений в международной логистике при пересылке международных почтовых отправлений по отдельным направлениям РУП «Белпочта» вынуждено пересматривать тарифы”, - объяснил причины вынужденного повышения некоторых тарифов национальный почтовый оператор.

Впрочем, в пресс-службе “Белпочты” особо подчеркнули, что тарифы на пересылку международных посылок и отправлений международной ускоренной почты (EMS) в Россию не изменятся .

[info_b]В настоящее время “Белпочта” пересылает международные письма, посылки, отправления EMS более чем 200 стран и территорий. В списке стран, с которым у Беларуси временно отсутствует почтовое сообщение, главным образом островные государства, некоторые африканские страны, страны, где идут активные военные действия (такие как Украина, Сирия), но есть и одно европейское государство - Финляндия. Страна полностью закрыла прямое почтовое сообщение с Беларусью и Россией ещё в апреле 2022 года.

С актуальным списком стран, для которых открыт прием международных почтовых отправлений, можно ознакомиться на сайте “Белпочты” по ссылке, а актуальные тарифы для физических и юридических лиц указаны в соответствующем разделе сайта по ссылке.[/info_b]

Напомним, в ноябре “Почта России” предложила своим клиентам новую услугу — PosTransfer — с помощью которой можно срочно перевести деньги из России в Беларусь. Получателю деньги выдадут в отделении “Белпочты” сразу же после отправки, пообещал российский почтовый оператор. Работать услуга будет и в обратном направлении. Узнали, какой будет комиссия за перевод.

Белорусам предложили переводить деньги через «Почту России». Какая комиссия?