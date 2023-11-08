Белорусам предложили переводить деньги через «Почту России». Какая комиссия?

Опубликовано: 08.11.2023 08:55 , Обновлено: 08.11.2023

"Почта России" предложила своим клиентам новую услугу - PosTransfer - с помощью которой можно срочно перевести деньги из России в Беларусь. Получателю деньги выдадут в отделении "Белпочты" сразу же после отправки, пообещал российский почтовый оператор. Работать услуга будет и в обратном направлении. Узнали, какой будет комиссия за перевод.

Как рассказали в пресс-службе “Почты России”, срочный перевод, который является аналогом банковского перевода через платёжные системы, в Беларусь теперь можно сделать из 30 тыс. почтовых отделений по всей России, а забрать деньги можно будет в любом отделении “Белпочты”, которое подключено к интернету.

Чтобы получателю выдали перевод, ему необходимо будет помимо удостоверения личности предоставить уникальный номер перевода. При переводе из России в Беларусь положенную сумму будут выдавать в белорусских рублях по курсу Национального банка на дату получения, при переводе из Беларуси в Россию - в российских рублях по курсу Центробанка РФ.

Примечательно, что комиссия за перевод будет выше, чем за аналогичную услугу при переводе средств в Армению или Киргизию, где также работает PosTransfer. Там за перевод нужно платить, соответственно, 0,9% и 1,2% от суммы перевода, а в Беларуси комиссия составит 1,8% от суммы перевода.

Ранее Телеграф рассказывал, что государственное предприятие “Белпочта” объявило о скором запуске торговой площадки по примеру российских Wildberries и Ozon. На ней, в планах, старт продаж разных продавцов, а не самой “Белпочты”. Ведь собственный интернет-магазин у предприятия есть уже давно.

Белпочта решила запустить конкурента российским Wildberries и Ozon. Что известно?