Белорусы в 2023 году искали на Куфаре исчезнувшие в стране бренды. Какой белорусский неожиданно попал в Топ-10?
Чтобы узнать самые популярные запросы пользователей, портал объявлений Куфар проанализировал более миллиарда запросов пользователей за 2023 год. В топе оказались товары из категорий «Женский гардероб», «Мужской гардероб» и «Мебель». Все бренды – заграничные (в том числе ушедшие с рынка нашей страны). Кроме одного – да, есть и наш, отечественный.
Во всех областях Беларуси картина по запросам приблизительно одинаковая, сообщили на портале объявлений.
Что искали чаще всего?
Первое место занял iPhone – кто бы сомневался. Такой запрос поступил более чем 34 миллиона раз. Также белорусы в прошлом году искали и покупали одежду: запрос «платье» – на втором месте, а на третьей строчке – конкретный бренд Zara .
Между популярными запросами из облачения – «куртка» , «Nike» , «кроссовки» оказался «велосипед» . Из топ-30 видно, что пользователи искали на площадке и квартиры (на Куфаре отметили, что чаще пользователи ищут «однушки» и «двушки»), и мебель , и интерьерные аксессуары .
[info_b]Самым «народным» автомобилем, по данным «Куфара», стал Audi , который только в Минской области уступил BMW с незначительной разницей – порядка 8000 тысяч запросов. Увеличение спроса на китайские машины, бум на которые наблюдается на рынке, на Куфаре не отразилось. Примечательно, что Geely на площадке также практически не искали.[/info_b]
Самые популярные бренды
Как видим на инфографике, в 2023 году на площадке объявлений iPhone и Zara также оказались вверху списка популярных запросов. Дальше – Nike , Adidas , кстати, ушедших с белорусского рынка в прошлом году наряду с некоторыми другими… А теперь обращаем взор на 9 строчку: там – белорусский МТЗ !
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- мотоблоки и мини-трактора;
- трактора;
- коммунальную технику;
- технику для зимних видов спорта;
- шасси универсальные;
- лесные машины.
Как думаете, что из этого списка больше всего интересовало пользователей в прошлом году?
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