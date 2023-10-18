Kufar.by пошел по стопам Booking.com. Как поменял бронирование жилья на сутки?
Популярная белорусская площадка частных объявлений Kufar.by объявила об изменении условий бронирования жилья на своём сервисе «Куфар Недвижимость». Теперь там будет действовать полное онлайн-бронирование для посуточной аренды, как на популярном международном сервисе Booking.com.
Сервис, который позволяет бронировать квартиры онлайн, “Куфар” запустил в 2022 году. Это стало своевременной альтернативой популярным ранее сайтам онлайн-бронирования жилья Airbnb и Booking.com, которые ушли из Беларуси и России из-за войны в Украине.
Однако, изначально сервис просто предоставлял арендодателям площадку для объявлений - потенциальным клиентам нужно было самим звонить по указанным телефонам и договариваться об аренде, сроках и цене. Порой арендодатели озвучивали по телефону гораздо большие суммы за аренду, чем указывали в объявлениях. Чтобы избежать подобных неприятных сюрпризов и сделать сервис более удобным, “Куфар” и решил перейти на полное онлайн-бронирование жилья.
Как отметили в компании, теперь у арендодателей будет “меньше возможностей манипулировать ценой”, а у клиентов - меньше рисков “несоответствия квартиры на картинке и в объявлении”.
Как это будет работать?
Как пояснили в компании, чтобы арендовать квартиру на сутки, клиенту нужно выбрать собственно саму квартиру и даты заезда и выезда. Затем прямо на сайте нужно указать количество и состав гостей (взрослые, младенцы, дети до 12 лет и подростки 13-17 лет), а также наличие питомца. Система на сайте сама автоматически рассчитает итоговую стоимость проживания, с учётом всех параметров. Всё, что остаётся арендатору - нажать на кнопку «Забронировать» и дождаться звонка или сообщения с подтверждением заявки от арендодателя. Именно на таких условиях и по такой цене будет забронирована квартира.
На каждой странице с объявлением есть кнопка обратной связи. С её помощью пользователи сервиса могут обратиться в службу поддержки “Куфар Недвижимость” в спорных ситуациях. Там подчеркнули, что если арендодатель назовет более высокую цену или озвучит иные условия проживания, отличающиеся от указанных на сайте – площадка примет меры. При выявлении нарушений недобросовестных арендодателей пообещали блокировать.