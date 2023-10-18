Kufar.by пошел по стопам Booking.com. Как поменял бронирование жилья на сутки?

Опубликовано: 18.10.2023 10:07 , Обновлено: 18.10.2023

Популярная белорусская площадка частных объявлений Kufar.by объявила об изменении условий бронирования жилья на своём сервисе «Куфар Недвижимость». Теперь там будет действовать полное онлайн-бронирование для посуточной аренды, как на популярном международном сервисе Booking.com.

Сервис, который позволяет бронировать квартиры онлайн, “Куфар” запустил в 2022 году. Это стало своевременной альтернативой популярным ранее сайтам онлайн-бронирования жилья Airbnb и Booking.com, которые ушли из Беларуси и России из-за войны в Украине.

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Однако, изначально сервис просто предоставлял арендодателям площадку для объявлений - потенциальным клиентам нужно было самим звонить по указанным телефонам и договариваться об аренде, сроках и цене. Порой арендодатели озвучивали по телефону гораздо большие суммы за аренду, чем указывали в объявлениях. Чтобы избежать подобных неприятных сюрпризов и сделать сервис более удобным, “Куфар” и решил перейти на полное онлайн-бронирование жилья.

Как отметили в компании, теперь у арендодателей будет “меньше возможностей манипулировать ценой”, а у клиентов - меньше рисков “несоответствия квартиры на картинке и в объявлении”.

Как это будет работать?

Как пояснили в компании, чтобы арендовать квартиру на сутки, клиенту нужно выбрать собственно саму квартиру и даты заезда и выезда. Затем прямо на сайте нужно указать количество и состав гостей (взрослые, младенцы, дети до 12 лет и подростки 13-17 лет), а также наличие питомца. Система на сайте сама автоматически рассчитает итоговую стоимость проживания, с учётом всех параметров. Всё, что остаётся арендатору - нажать на кнопку «Забронировать» и дождаться звонка или сообщения с подтверждением заявки от арендодателя. Именно на таких условиях и по такой цене будет забронирована квартира.

На каждой странице с объявлением есть кнопка обратной связи. С её помощью пользователи сервиса могут обратиться в службу поддержки “Куфар Недвижимость” в спорных ситуациях. Там подчеркнули, что если арендодатель назовет более высокую цену или озвучит иные условия проживания, отличающиеся от указанных на сайте – площадка примет меры. При выявлении нарушений недобросовестных арендодателей пообещали блокировать.