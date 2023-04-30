В МАРТ отвергли сообщения о дефиците тушек птицы и говядины в Беларуси

Опубликовано: 30.04.2023 10:52 , Обновлено: 30.04.2023

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщили, что в Беларуси курицы (в том числе разделанных тушек), свинины и говядины производится в достаточном количестве.

Таким образом в ведомстве отреагировали на заявления представителей торговли, которые заявили, что магазина не всегда получают от поставщиков достаточное количество мяса.

В пресс-службе МАРТ заявили, что в апреле 2023 года план по производству мяса был выполнен на 109%, в том числе “по тушке” на 119%, по разделке - на 105%. В министерстве утверждают, что не заметили дефицита мяса во всех торговых объектах, которые им торгуют.

Ранее Телеграф сообщил, что в Ассоциации розничных сетей (АРС) 27 апреля сообщили, что белорусских магазинах не всегда хватает говядины и птицы. Там назвали причины проблем, а также предложили способ их решения.

В белорусских магазинах возник дефицит говядины и птицы? В АРС назвали причины