В ЖКХ Минска раскрыли зарплаты студентов из студотрядов на лето 2024 года. Сколько максимум?

Опубликовано: 19.06.2024 17:12 , Обновлено: 19.06.2024

В Минском городском жилищном хозяйстве сообщили, что на различные жилищно-эксплуатационные участки города в этом году планируют трудоустроить более 350 человек из студенческих отрядов. Там рассказали, на какие зарплаты могут рассчитывать студенты, решившие потрудиться на улицах столицы.

Минимальные и максимальные суммы среднемесячной зарплаты, которые могут получить студенты озвучили в официальном Telegram-канале Минского городского жилищного хозяйства.

Так, в зависимости от количества отработанных часов и дней члены студенческих отрядов могут получить от 200 рублей - за 10 дней, до 800 рублей - за месяц.

В ЖКХ Минска отметили, что участники студотрядовского движения начали работать в организациях ЖКХ с 2014 года. В этом году туда планируют трудоустроить более 500 человек.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в агрогородке Гольшаны Ошмянского района Гродненской области на поля местного коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия (КСУП) вывели восьмиклассников для прополки овса. Администрация Гольшанской средней школы решила привлечь к сельхозработам тех учеников, которые решили летом посещать лагерь труда и отдыха.

В Гольшанах восьмиклассников вывели на прополку овса. А платить будут?