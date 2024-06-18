В Гольшанах восьмиклассников вывели на прополку овса. А платить будут?

Опубликовано: 18.06.2024 10:41 , Обновлено: 18.06.2024

В агрогородке Гольшаны Ошмянского района Гродненской области на поля местного коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия (КСУП) вывели восьмиклассников для прополки овса. Администрация Гольшанской средней школы решила привлечь к сельхозработам тех учеников, которые решили летом посещать лагерь труда и отдыха.

Лагерь труда и отдыха “Юный аграрий” в местной средней школе начал работать с 13 июня, смена в лагере длится девять дней десять, в течение которых восьмиклассников планируют посвятить в “азы труда аграриев” на базе КСУП “Гольшаны”, сообщило районное издание “Ашмянскi веснiк”.

Как утверждают журналисты, за помощь аграриям в борьбе с сорняками на полях злаковых культур школьникам выплатят зарплату, им даже оформили трудовые книжки. Однако, сколько именно будут получать школьники, не уточнялось. Помимо работы в полях участники “летних трудовых бригад” занимаются также благоустройством территории. Работают ребята в лагере только в первой половине дня, во второй для них организуют развлекательные мероприятия для отдыха.

По словам самих подростков, единственное, что их огорчает в школьном трудовом лагере - это короткие смены, ведь для них это - возможность самостоятельно заработать денег, которыми можно самостоятельно распоряжаться.

Ранее Telegraf.news рассказывал, где этим летом может подзаработать белорусская молодёжь. Парням и девушкам от 14 до 31 года в центральном комитете БРСМ предложили полоть грядки, высаживать деревья, присматривать за детьми и сортировать сельхозпродукцию. Кроме того, озвучили и зарплаты, которые пообещали выплатить школьникам и студентам.

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