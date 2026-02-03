Белорусы пожаловались на новый «квест» в обменниках с долларами – «Не приняли ни одну!»

Опубликовано: 03.02.2026 16:34 , Обновлено: 03.02.2026

Белорусы пожаловались в соцсетях на новый "квест", который приходится проходить в обменных пунктах банков при попытке обменять доллары на рубли. По их словам, некоторые банки отказываются принимать "неидеальные" купюры. И речь уже не о светящихся в ультрафиолете метках.

На днях в Threads развернулась дискуссия почти на полтысячи комментариев о новых правилах, предъявляемых обменниками к сдаваемой иностранной валюте. Автор исходного поста пожаловалась на неудачную попытку сдать пять 100-долларовых купюр. Девушка продемонстрировала сами купюры - три “старых” (образца 2006 года) и две новых (образца 2009 года). По её словам, в обменнике не приняли ни одну из них.

Девушка заявила, что причиной отказа стали не светящиеся в ультрафиолете метки, которые до недавнего времени были главным невидимым препятствием для сдачи валюты в обменниках, а некие пятна, которые сотрудник банка рассмотрел на всех банкнотах, хотя визуально они, судя по фото, грязными не выглядят.

Автор поста посчитала ситуацию абсурдной.

“Банки сейчас принимают получается только идеально новые купюры, которые не были в обороте или что?! Я в шоке!!!” - прокомментировала девушка.

“Продать они их мне могут, а купить - нет?”

Сотни комментариев показали, что она со своей проблемой вовсе не одинока. Если верить пользователям соцсети, у кого-то в обменнике отказались принимать купюру с такими же едва заметными пятнами

“Еле видимое пятно мерили в миллиметрах! Сказали что оно больше какого-то порога и они не примут. Я была настолько возмущена! Получается, как мне проверить, что мне банк выдает? Тоже ходить с лупой и ультрафиолетом и каждую купюру проверять?” - задалась вопросом одна из участниц дискуссии.

Судя по комментариям, для многих поход в обменник превратился в изрядный стресс, а к самим иностранным купюрам люди начали относиться не иначе как к музейным экспонатам. При этом тем, кто бывал за границей, такой подход абсолютно не понятен.

“Кто видел доллары за границей знает, какие они там страшные. И люди расплачиваются ими, меняют, хранят… что угодно. У нас - квест какой-то”, - заметил один из комментаторов.

Многих также возмущает тот факт, что самую валюту чаще всего они покупают в тех же белорусских банках, которые потом отказываются их принимать.

“Самое прикольное во всем этом, что эти доллары я, например, покупаю исключительно в банках РБ. Не привожу из-за границы. Не рисую. То есть продать они их мне могут, а купить - нет”, - возмутилась одна из участниц обсуждения.

Какие доллары банк вправе не принимать?

Отметим, что правила покупки иностранной валюты банками у физлиц в Беларуси поменяли с 1 октября 2025 года. С этой даты белорусские банки обязали принимать иностранную валюту с загрязнениями, которые светятся в ультрафиолете. При этом Нацбанк выработал единые подходы к определению платежеспособности банкнот. Они и ранее были прописаны в отдельном соглашении ассоциаций банков, однако на практике регулярно возникали ситуации, когда купюру, полученную в отделении одного банка потом не удавалось сдать в обменнике другого банка.

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По новым правилам купюры со “свечением” в ультрафиолете - с точками “плесени”, пятнышками и так далее - теперь должны признаваться платежеспособной банкнотой. Банкноты со следами естественного износа, то есть потертостями, линиями перегибов и тому подобное - тоже считаются платежеспособными и должны приниматься банками.

А вот если купюра уже разорванная на части (и склеена обратно) или была повреждена, к примеру, огнем, банк её уже вправе не принимать. Также если на купюре есть характерные надписи “взятка”, “рэкет”, “вор” или нецензурные слова, их могут не принять.

[inf]С полным новым Перечнем общих признаков платежности банкнот в иностранной валюте, не подлежат приему и выдаче можно ознакомиться по ссылке. [/inf]

Но есть и ряд особенностей, из-за которых купюру банк может принять только на инкассо - то есть за определённую комиссию. Банки строго ограничивают и допустимое количество надрывов и надрезов на купюре, и видимых изображений (типа мелких штампов и надписей) и проколов на купюре.

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