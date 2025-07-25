Белорусы потратили больше денег на одежду и бытовые приборы в интернете. Сколько на ремонт машин и стройки?

Опубликовано: 25.07.2025 12:42 , Обновлено: 25.07.2025

В Белстате ко дню торговли Беларуси поделились информацией, на что белорусы тратили больше всего денег в 2024 году в интернете, а также какие зарплаты и сколько магазинов открыто в стране на 2025 год.

1. На что тратили деньги белорусы в интернете

В 2024 году розничный товарооборот интернет-торговли в Беларуси составил 10,2 млрд рублей , что на 11,7% больше по сравнению с предыдущим периодом. Среди наиболее популярных товаров оказались:

Одежда и обувь (18,3%),

(18,3%), Электробытовые приборы и инструменты (15,8%),

(15,8%), Детали и принадлежности для автотранспортных средств (8,5%),

(8,5%), Строительные материалы (7,4%),

(7,4%), Парфюмерно-косметическая продукция (4,2%).

Карпович назвал причины, почему инфляция в Беларуси «немного более быстрая», чем в 2024 году

2. Сколько людей работают в торговле

В 2024 году во всей торговле было занято 67,4 тыс. Белорусов , что составило 16,2% от общего числа работников в Республике. Средний возраст сотрудников сферы торговли — 39,8 года , с преобладанием женщин ( 66,6% ).

Образовательный уровень:

Высшее образование — 30,7% ,

, Среднее специальное — 29,3% ,

, Профессионально-техническое — 26,8% .





















3. Что с ресторанами и кафе?

Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2025 года достиг 3,4 млрд рублей , что на 4,9% больше, чем в аналогичный период 2024 года. При этом на конец 2024 года в стране функционировало 16 255 объектов общественного питания , включая:

Столовые (4 079),

(4 079), Кафе (2 654),

(2 654), Рестораны (628).

4. Сколько зарабатывают в торговле?

В первом полугодии 2025 года среднемесячная зарплата работников торговли выросла:

Оптовая торговля — 3 403,4 рубля (+15,5%),

— (+15,5%), Розничная торговля — 2 071,7 рубля (+20,5%),

— (+20,5%), Общественное питание — 1 865,3 рубля (+19,3%).

Розничный товарооборот за этот период составил 48,2 млрд рублей (+9%), причем выросли продажи непродовольственных товаров ( 53,9% от всех продаж).

5. Сколько магазинов в Беларуси

На 1 января 2025 года в Беларуси работали:

60,2 тыс. магазинов ,

, 589,6 торговых центров ,

, 35,1 рынков .

Общая торговая площадь магазинов увеличилась на 52,3 тыс. кв. м и достигла 475,4 тыс. кв. м .

Топ-4 товаров по доле продаж отечественного производства:

Продовольственные: яйца (100%), масло сливочное (99,9%), мясо (98,6%).

яйца (100%), масло сливочное (99,9%), мясо (98,6%). Непродовольственные: мебель (66,2%), ювелирные изделия (57,7%).

Ранее Telegraf.news писал, что министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) Артур Карпович заявил, что в стране нужно поддерживать продавцов и других работников торговли рублем, и жильем.

«Приходят не только за колбасой» — Глава МАРТ заверил в поддержке белорусских продавцов рублем и жильем