Белорусы потратили больше денег на одежду и бытовые приборы в интернете. Сколько на ремонт машин и стройки?
В Белстате ко дню торговли Беларуси поделились информацией, на что белорусы тратили больше всего денег в 2024 году в интернете, а также какие зарплаты и сколько магазинов открыто в стране на 2025 год.
1. На что тратили деньги белорусы в интернете
В 2024 году розничный товарооборот интернет-торговли в Беларуси составил 10,2 млрд рублей , что на 11,7% больше по сравнению с предыдущим периодом. Среди наиболее популярных товаров оказались:
- Одежда и обувь (18,3%),
- Электробытовые приборы и инструменты (15,8%),
- Детали и принадлежности для автотранспортных средств (8,5%),
- Строительные материалы (7,4%),
- Парфюмерно-косметическая продукция (4,2%).
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2. Сколько людей работают в торговле
В 2024 году во всей торговле было занято 67,4 тыс. Белорусов , что составило 16,2% от общего числа работников в Республике. Средний возраст сотрудников сферы торговли — 39,8 года , с преобладанием женщин ( 66,6% ).
Образовательный уровень:
- Высшее образование — 30,7% ,
- Среднее специальное — 29,3% ,
- Профессионально-техническое — 26,8% .
3. Что с ресторанами и кафе?
Товарооборот общественного питания в первом полугодии 2025 года достиг 3,4 млрд рублей , что на 4,9% больше, чем в аналогичный период 2024 года. При этом на конец 2024 года в стране функционировало 16 255 объектов общественного питания , включая:
- Столовые (4 079),
- Кафе (2 654),
- Рестораны (628).
4. Сколько зарабатывают в торговле?
В первом полугодии 2025 года среднемесячная зарплата работников торговли выросла:
- Оптовая торговля — 3 403,4 рубля (+15,5%),
- Розничная торговля — 2 071,7 рубля (+20,5%),
- Общественное питание — 1 865,3 рубля (+19,3%).
Розничный товарооборот за этот период составил 48,2 млрд рублей (+9%), причем выросли продажи непродовольственных товаров ( 53,9% от всех продаж).
5. Сколько магазинов в Беларуси
На 1 января 2025 года в Беларуси работали:
- 60,2 тыс. магазинов ,
- 589,6 торговых центров ,
- 35,1 рынков .
Общая торговая площадь магазинов увеличилась на 52,3 тыс. кв. м и достигла 475,4 тыс. кв. м .
Топ-4 товаров по доле продаж отечественного производства:
- Продовольственные: яйца (100%), масло сливочное (99,9%), мясо (98,6%).
- Непродовольственные: мебель (66,2%), ювелирные изделия (57,7%).
Ранее Telegraf.news писал, что министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) Артур Карпович заявил, что в стране нужно поддерживать продавцов и других работников торговли рублем, и жильем.
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