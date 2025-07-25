"Приходят не только за колбасой" - Глава МАРТ заверил в поддержке белорусских продавцов рублем и жильем

Опубликовано: 25.07.2025 08:11 , Обновлено: 25.07.2025

Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) Артур Карпович заявил, что в стране нужно поддерживать продавцов и других работников торговли рублем, и жильем.

Об этом он заявил в комментарии для газеты Администрации Президента “Беларусь сегодня СБ”. По словам главы ведомства, для этого в министерстве разработали специальный планы согласно которому “в исполкомах на местах держат на контроле информацию о потребности в специалистах, особенно молодых, и совместно с организациями торговли создают всяческие условия для их обучения и закрепления, поддерживают рублем, жильем, подсказками”.

Также Артур Карпович призвал повысить имидж белорусских продавцов в обществе, заявив, что эта профессия имеет “особую значимость”.

“Потому что наша сфера несет и важную социальную функцию, когда покупатели приходят не только за хлебом и колбасой, но и к своему родному продавцу поделиться новостями”, - уверен министр торговли, уточнив, что в первую очередь это важно на селе.

Ранее Telegraf.news писал, что в феврале 2025 года тогда ещё новый глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Артур Карпович заявил, что белорусской торговле не мешает стать “чуть душевнее”. Именно таким эпитетом он наградил советскую торговлю и рассказал, в чём видит “шероховатости” в современной Беларуси.

«Есть шероховатости» — Глава МАРТ предложил вернуть в Беларусь «душевность» советской торговли